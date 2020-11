Paolo Valeri è il campione del Trofeo BMW 318

E' stata la gara di Misano, che si è corsa nel week end del 29 e 29 novembre, ad assegnare al 42enne di Gualdo Cattaneo Paolo Valeri il titolo della serie BMW 318- Trofeo Linea Motori che si corre all'interno della Coppa Italia organizzata dal Gruppo Peroni Race. Valeri, in forza alla scuderia eugubina Speed Motor, si presentava sul circuito romagnolo al vertice della classifica e non è stato difficile per lui controllare gli avversari, anche se ha mancato il primo gradino del podio in entrambe le gare. Ad aggiudicarsi il primato in questa occasione è stato infatti il suo compagno di squadra karim Sartori che sul circuito romagnolo ha bissato la doppietta del Mugello. Il veneto nella gara di domenica aveva ragione di Valeri proprio all'ultimo giro, mentre il sabato era riuscito ben presto a sopravanzare Stefano Bruè, in forza alla Mariotti Racing di Magione, con Paolo Valeri che comunque gestiva con sicurezza la sua seconda posizione. Nonostante la soddisfazione di aver portato a casa il titolo del Trofeo BMW 318-Linea Motori Valeri su un episodio accaduto durante la gara del sabato che gli è costato 25 secondi di penalizzazione: “Mentre era in pista la prima “safety car” con le bandiere gialle che sventolavano, sono stato passato da tre vetture, che poi ho sorpassato per riprendere la posizione che mi spettava e - nonostante la testimonianza a mio favore del mio compagno di squadra Riccardo Giani, che era fra i tre - i commissari hanno visto soltanto la mia presunta irregolarità. Comunque sia – conclude Valeri- l’amarezza ha fatto presto a tramutarsi in soddisfazione: una vittoria finale è stata conquistata e manca davvero poco anche al titolo della seconda divisione della Coppa Italia, dove mi mancano solo due punti, e che si concluderà domenica 6 dicembre a Vallelunga”. Tra gli altri risultati degni di nota nell'ultima prova del Trofeo BMW sono da sottolineare quelli del senese, Riccardo Giani che ha ottenuto un quinto e un terzo posto, del tuderte Rolando Bordacchini con due quarti posti e dell'altro tuderte Andrea Gregori, ritirato in gara 1 e sesto in gara 2.

