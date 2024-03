A Bastia Umbra arriva un nuovo supermercato all'insegna della qualità e del rispetto per l'ambiente

Attenzione alla stagionalità e alla sostenibilità ambientale sono i due mantra che, negli ultimi anni, si rincorrono quando si parla di prodotti alimentari e consumi consapevoli. Punti cardine sui quali si fonda la moderna visione di una alimentazione che ha un occhio sempre più marcato verso la maggiore tutela del nostro pianeta che non può che avere ricadute molto positive sia sulla qualità di quello che mangiamo che sul benessere di ognuno di noi.

L'azienda moderna e sostenibile da sempre

Una “corsa” alla sostenibilità alla quale Coop Centro Italia ha iniziato a dare il suo apporto in tempi non sospetti. Da anni infatti Coop si distingue per il grande contributo dato alla causa e per l'alta qualità dei suoi prodotti, provenienti per lo più da fornitori locali e da agricoltura biologica, con un rispetto per il territorio, per i produttori e per i consumatori che non ha eguali.

Vera missione quella di Coop che a Bastia Umbra inaugura un nuovo supermercato.

Uno dei principali marchi della grande distribuzione completa dunque la propria offerta nella cittadina umbra e, dopo l'Incoop già presente, apre un nuovo punto vendita per portare sempre più in alto i propri valori e la propria visione.

“Questo di Bastia è un investimento fortemente voluto da molto tempo dai Soci della Cooperativa che, finalmente, vede dopo tanti anni la concreta realizzazione” ha dichiarato Antonio Bomarsi, Presidente del Gruppo Coop Centro Italia. “Nel nuovo punto vendita l’innovazione delle più moderne realtà distributive si abbina ai valori che da sempre contraddistinguono Coop: la convenienza, la tutela ambientale e l'attenzione al territorio.”

“Questo parco commerciale è frutto della proficua sinergia di intenti tra pubblico e privato per dare un volto nuovo a Bastia, grazie al recupero di parte della memoria storica della città. È stato un percorso molto lungo, partito nel 2009 e passato per diverse amministrazioni: oggi però possiamo dire che i sacrifici passano mentre i benefici restano, grazie davvero a Coop per questa opportunità” – ha affermato poi Paola Lungarotti, sindaco di Bastia.

Qualità, quantità, inclusività e attenzione al territorio e all’ambiente, Coop è tutto questo

La nuova Coop è servita da un comodo e ampio parcheggio a raso con circa 400 posti auto ed è inserita dentro un parco commerciale con tante attività attrattive non presenti finora nel territorio comunale. Al suo interno sono presenti: un fornito reparto ortofrutta, con ampio assortimento di frutta e verdura selezionata e controllata da Coop, la macelleria e la pescheria, che offrono una vasta scelta di prodotti ai quali si aggiungono la vetrina di frollatura delle carni, la friggitoria per acquistare pesce appena fritto e il corner dedicato al sushi dove vengono preparate continuamente tante sfiziosità, e la gastronomia dove è possibile trovare tante eccellenze locali e non.

Non mancano ovviamente i prodotti a marchio Coop, da sempre garanzia di elevata convenienza abbinata a sicurezza, bontà, rispetto dei lavoratori e dell’ambiente, e le collaborazioni con associazioni attente al sociale come “La Semente” e “Libera Terra”.



Il supermercato di Bastia Umbra è inoltre il primo punto vendita Coop dell’Umbria “autism-friendly”, pensato per facilitare la fruizione e il momento della spesa per soggetti affetti da disturbo autistico.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 (domenica 17 e 24 marzo sarà aperto dalle 9.00 alle 20.00), il supermercato Coop di Piazza Luigi Pirandello è pronto ad accogliere i clienti con la qualità dei propri prodotti e la professionalità di un personale preparato e attento per rendere il momento della spesa un'esperienza sempre diversa.