Il segreto per un caffè perfetto: la guida completa per preparare l'espresso come nei migliori bar

Il caffè, bevanda simbolo dell'Italia, è un vero e proprio rito quotidiano per molti di noi. Nient'altro può regalare quel piacere intenso e avvolgente di un buon espresso appena preparato. Ma come fare per ottenere il caffè perfetto direttamente a casa propria?Scopriamo alcuni consigli preziosi che ti permetteranno di preparare un caffè eccezionale, proprio come nei migliori bar.

Guida per preparare il caffè perfetto

Per iniziare partiamo dalla caffettiera: la scelta di una buona moka (brevetto tutto italiano risalente agli anni '30) è fondamentale, così come l’accertarsi che sia ben pulita e che il filtro sia integro.

Iniziamo riempiendo la base con acqua fredda, stando attenti a non superare il livello della valvola, posizionate il filtro e riempitelo con la vostra miscela preferita; attenzione a non pressare il caffè, a differenza di quello che molti pensano, se si comprime il caffè si aumenta il rischio che quest’ultimo abbia un sentore bruciato.

Avvitate con forza le due parti della moka, posizionatela su una fiamma (al minimo) e non appena sentite il tipico gorgoglio, togliete la caffettiera dal fuoco; prima di versarlo, mescolate il contenuto con un cucchiaino.

La scelta della miscela e dell'apparecchio adatto

Sia che utilizziate la caffettiera tradizionale, sia che vi affidiate alle macchine automatiche, la scelta della miscela è fondamentale per ottenere un caffè di qualità superiore. La miscela giusta deve essere bilanciata, un buon caffè deve essere profumato e rotondo, né troppo amaro, né tantomeno troppo intenso.

Chiaramente non esiste una miscela migliore, ma una miscela che piace più delle altre.

