Il fascino intramontabile dei negozi fisici

Lo shopping online è sicuramente comodo, però ci sono diversi motivi per cui molti consumatori continuano a preferire un’esperienza di acquisto tradizionale. Uno dei vantaggi di compiere acquisti in un negozio fisico, per esempio, è la possibilità di ottenere immediatamente il prodotto desiderato senza dover aspettare la spedizione.

Ma questo non è l’unico beneficio: negli store infatti si può ricevere assistenza immediata e diretta. Sentirsi supportati da un essere umano che può fornire informazioni dettagliate sui prodotti, rispondere alle domande e assistere riguardo eventuali problemi rende lo shopping dal vivo un’esperienza gratificante e soddisfa un bisogno di socialità insito in tutti noi.

Un bisogno che può essere appagato anche dal confronto con altri acquirenti e dalla condivisione dell’esperienza di acquisto con famigliari, amici o con il proprio partner. E poi lo shopping per molti è un passatempo soddisfacente in sé: girovagare tra gli scaffali, riempirsi gli occhi con forme e colori e toccare le merce crea un piacere che la fredda interazione con la tecnologia non può dare. Inoltre, è fondamentale poter provare i prodotti per valutarne qualità e adeguatezza, soprattutto quando si tratta di indumenti, di intimo e di tessuti.

Sbagliare la taglia di un pigiama, per esempio, per quelli poco avvezzi con le procedure di reso, si può trasformare in un piccolo incubo.

Nuovo negozio, nuova avventura

Quando uno store apre una nuova sede è un momento speciale: non solo si spalancano le porte di un nuovo mondo stimolante e colorato, ma spesso si può accedere a una serie di sconti eccezionali. Insomma, un evento imperdibile.

È quello che succede da Unigross, superstore di vendita al dettaglio di intimo e accessori per la casa, che con il suo nuovo spazio a Perugia in via Verdi, angolo via Buozzi, proprio accanto all'hotel "4 Torri", offre un'esperienza migliorata di shopping e propone una gamma ancora più ampia di intimo per uomo, donna e bambino. Il nuovo negozio, un luogo ampio e luminoso votato allo stile e pensato per aumentare il comfort, celebra la propria apertura offrendo sconti che vanno dal 44% al 55% sui tanti prodotti disponibili nei nuovi reparti. E di prodotti ce ne sono per tutti i gusti.

L’offerta di Unigross infatti è pensata per soddisfare una vasta gamma di clienti: qui si possono trovare le ultime tendenze della moda, capi colorati dedicati a persone che cercano uno stile grintoso, intimo con stampe eleganti e proposte per coloro che hanno gusti romantici o tradizionali. Qualche esempio concreto? Triumph è un brand conosciuto per il valore dei suoi reggiseni, che qui si possono trovare a prezzi veramente eccezionali.

I pigiami sono scontati del 55% e ce ne sono di tutti i tipi, da quelli dedicati ai più piccoli con i personaggi Disney, ai marchi storici e di qualità inconfondibile come Navigare o Irge per uomo e donna. Le offerte terminano il 26 Maggio 2024, per cui conviene sbrigarsi per approfittare degli sconti e fare un po’ di caro vecchio shopping old school, un modo per passare una giornata divertente e al contempo rifarsi il guardaroba.

Ti aspettano, inoltre, fantastici omaggi. Che dire di più, corri in negozio!