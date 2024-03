L'acqua: fonte di vita e risorsa preziosa, celebrata durante la Giornata Mondiale dell'Acqua

L'acqua è considerata una fonte di vita, una risorsa e, al contempo, una preoccupazione per la sua scarsità e la necessità di garantirne sempre la disponibilità.

Umbra Acque sta attivamente impegnandosi con significativi investimenti per migliorare la rete di distribuzione al fine di ridurre le perdite nell'erogazione agli utenti.

Durante la Giornata Internazionale dell’Acqua, fissata il 22 marzo e che si è svolta nella sede della Fondazione Perugia, sono state coinvolte le scuole superiori e si è discusso dell'acqua come potenziale causa di conflitto per la sua gestione e come strumento di pace. Umbra Acque a questo proposito sta lavorando alla realizzazione di pozzi in Africa centrale (Malawi), che rappresentano una fonte vitale per la sopravvivenza e lo sviluppo sociale della popolazione interessata. Risulta cruciale e strategico anche il ruolo dell'Università per Stranieri: Perugia, infatti, è sede della cattedra UNESCO dedicata alla promozione della conoscenza delle risorse idriche.

Al convegno hanno preso parte l'amministratrice delegata di Umbra Acque, Tiziana Buonfiglio, il presidente Filippo Calabrese, il Rettore dell'Università per Stranieri, Valerio De Cesaris, Luca Proietti, direttore generale di Arpa Umbria, Gianluca Buonocore, presidente dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, Federica Guazzini, delegata rettorale per le Relazioni Internazionali con l'Africa presso l'Università per Stranieri di Perugia, e Chiara Biscarini, Vice-Chair della Cattedra "UNESCO on Water Resources Management and Culture".

L'evento è stato moderato da Diego Castrucci e Alessandra Cacciatelli del Liceo Galilei di Perugia, e ha visto la partecipazione di studiosi, docenti, esperti, amministratori, tecnici, manager e studenti.