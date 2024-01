La forza del legame tra impresa e territorio

Il legame tra le imprese e il territorio di appartenenza è un elemento fondamentale per incrementare la crescita economica locale; la relazione che si instaura, infatti, concorre nel rafforzare il tessuto sociale della zona.



Innanzitutto, le aziende rappresentano un’importante fonte di occupazione locale. Tale fattore si ripercuote positivamente su diversi aspetti: riduce la disoccupazione, alimenta la forza lavoro con competenze specifiche, contribuendo così a migliorare il tenore di vita delle comunità circostanti.



Le imprese, a loro volta, traggono vantaggio dall'accesso a lavoratori qualificati nei pressi del luogo di impiego, nonché dalla vicinanza a fornitori e reti logistiche locali, creando una catena di approvvigionamento efficiente che supporta la competitività aziendale.



Inoltre, il senso di appartenenza porta, spesso, al coinvolgimento delle imprese nella comunità locale, che può manifestarsi attraverso la promozione di iniziative e progetti volti a migliorare il benessere di chi risiede nella zona.



Infine, in una realtà come quella attuale, alla costante ricerca di uno sviluppo più sostenibile, lo stretto legame tra le aziende e il territorio è la base per sviluppare maggiore consapevolezza del proprio impatto ambientale, favorendo la spinta etica per l'adozione di pratiche energetiche più ecologiche e responsabili.

In un contesto in cui ci si avvicina, sempre più, a un profondo cambiamento delle proprie abitudini, si posiziona un’azienda che, nonostante la giovane età, ha saputo affermarsi come forza trainante verso un futuro più sostenibile.

Si tratta di ISSIMA, realtà che, dal 2020, fornisce energia e gas ad imprese e ai privati.



Attenzione al territorio e alle persone

Fondata nel 2020 a Perugia, ISSIMA è riuscita, in breve tempo, a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama energetico italiano, diventando attore di spicco nella fornitura di luce e gas a famiglie e imprese.

Il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile grazie ad una combinazione di fattori, primo fra tutti il ruolo giocato dalla società “Consulenza Servizi Globali – CSG”, prezioso partner che ha supportato l’Azienda durante la sua crescita.

Tale successo non è misurabile, unicamente, in termini di grafici e fatturati, ma si riflette nel tessuto stesso dell'azienda.

Infatti, è risultato vincente l’impiego di una forza lavoro giovane, costituita, per la maggior parte, da donne e l’approccio aziendale, volto all’innovazione e orientato alla costruzione di relazioni solide e durature, sia con gli utenti che con i propri dipendenti; una propensione che ha consentito a ISSIMA di diventare un vero e proprio punto di riferimento per i clienti.

Tali scelte hanno segnato un trend estremamente positivo, che è rimasto costante nonostante il difficile periodo storico a livello globale.

Un momento importante per l'azienda perugina che ha chiuso il 2023 con un fatturato di circa 20 milioni di euro.



Di recente, ISSIMA ha celebrato i suoi successi con una Convention in Franciacorta, un momento di condivisione e celebrazione che ha coinvolto tutti i dipendenti e collaboratori. Un'occasione per rafforzare il senso di comunità e per tracciare insieme la strada futura, puntando sempre più sull'innovazione e sul consolidare il proprio ruolo nella zona d’appartenenza.

Per ISSIMA, infatti, l’attenzione per il territorio è uno dei punti fondanti e lo ha dimostrato attraverso il suo impegno in iniziative orientate alla solidarietà e alla sostenibilità sociale.

Il sostegno alla Grifonissima nelle edizioni 2021, 2022 e 2023, in partnership con la fondazione Avanti Tutta, ad esempio, è solo uno dei modi in cui l’Azienda dimostra la sua connessione con la comunità e la sua dedizione a promuovere valori che vanno oltre il semplice business.



Opportunità lavorative per la sede di Perugia

Inoltre, ISSIMA crea valore aggiunto per il territorio offrendo opportunità lavorative.

Data la crescita vissuta, infatti, l’azienda sta attivamente cercando nuovi talenti per ampliare il proprio team a Perugia.

Le posizioni aperte spaziano da figure amministrativo-contabili, sviluppatori e programmatori, data analyst, back-office commerciale fino alle figure di consulenti per la vendita di energia elettrica, gas naturale e telecomunicazioni, per i quali è prevista anche la possibilità di ulteriori incentivi e auto aziendale.

Un'occasione per partecipare a una storia di successo e diventare parte integrante di un'azienda che investe nelle persone e nella crescita locale.

Gli interessati possono inviare le proprie candidature all’indirizzo risorseumane@issimaenergia.it.

Fine del mercato tutelato, un aiuto per una scelta consapevole

Altro importante aspetto che coinvolge ISSIMA è la fine del servizio di maggior tutela, prevista per il 1° gennaio 2024 per il gas naturale e il 1° luglio 2024 per l'energia elettrica.

È importante che gli utenti effettuino scelte consapevoli e non si facciano trovare impreparati; per questo, l’Azienda ha ideato un’offerta Luce e Gas studiata proprio per la fine del mercato tutelato, accompagnando i clienti verso la transizione e consentendo loro di usufruire di tariffe vantaggiose.

Oltre che permettere di risparmiare, l’offerta include un impegno particolare nel fornire proposte con energia 100% rinnovabile nei confronti di clienti domestici.

Una soluzione per rispondere alle necessità di consumo di famiglie e imprese, con il valore aggiunto di poter fare sempre affidamento su un servizio clienti interno in azienda e risposte provenienti solo dall’Italia.

Per attivare l’offerta o ricevere maggiori informazioni, è possibile visitare il sito di ISSIMA o chiamare il Numero Verde 800 192 844, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 18:00.