Arriva a Perugia una nuova Escape Room per divertirsi con amici e parenti

Immaginate di trovarvi in una stanza misteriosa, con un gruppo di amici o familiari. Avete solo un'ora per fuggire, ma la porta è bloccata e non sapete come aprirla. L'unico modo per uscire è risolvere una serie di enigmi e indizi.



Questa è la situazione in cui ci si trova quando si decide di provare un'escape room, un'esperienza di gioco immersiva che mette alla prova le capacità logiche e deduttive di un gruppo invitato a collaborare e a comunicare efficacemente.

A Perugia arriva Game Over Escape Rooms, l'escape room più grande dell'Umbria

Game Over Escape Rooms è un'azienda leader nel settore dell'intrattenimento, che ha recentemente aperto una nuova sede in Via Dei Mastri, Ponte San Giovanni (Perugia).



La struttura presenta ben 8 stanze diverse tra loro, con aree tematiche e ambientazioni differenti:

AVVENTURA : Per gli amanti dell'avventura e degli intrighi, è possibile scegliere fra tre scenari: "Il cammino degli Illuminati", "Top Secret" e "Scuola di Magia"

: Per gli amanti dell'avventura e degli intrighi, è possibile scegliere fra tre scenari: "Il cammino degli Illuminati", "Top Secret" e "Scuola di Magia" MISTERO : Per i detective wanna be, le stanze disponibili sono: "Assassinio sull'Orient Express", "Jack lo Squartatore" e "Il castello del Conte Dracula"

: Per i detective wanna be, le stanze disponibili sono: "Assassinio sull'Orient Express", "Jack lo Squartatore" e "Il castello del Conte Dracula" HORROR: Per i più coraggiosi che non hanno paura del brivido, invece, le ambientazioni "La casa fantasma" e " Saw l'enigmista" sono la scelta migliore

Ogni stanza è progettata per offrire un'esperienza di gioco affascinante e realistica, grazie a scene di alta qualità realizzate con tecnologie all'avanguardia ed enigmi unici da risolvere che metteranno a dura prova i partecipanti.

Come prenotare una stanza da Game Over Escape Rooms

Se si è alla ricerca di un'esperienza di gioco coinvolgente e adrenalinica, partecipare ad una escape room è la scelta perfetta: Game Over Escape Rooms offre una vasta gamma di stanze per tutti i gusti, ideali anche per organizzare eventi aziendali e feste di compleanno fuori dai soliti schemi.

Per maggiori informazioni e prenotare una stanza, è possibile visitare il sito web.