Combattere l’inquinamento ambientale con una pittura

Oggi più che mai, il mondo ha a che fare con un sempre più crescente problema di inquinamento. È sotto gli occhi di tutti, ad esempio, un progressivo cambiamento climatico che dipende in gran parte dal fattore umano. Aria più secca e anche più sporca, dovuta anche dal fatto che il traffico aumenta esponenzialmente e, sebbene si stia molto puntando su alimentazioni più ecosostenibili, si è ancora ben distanti dall’eliminazione dei carburanti più inquinanti. L’Italia non è certo esente da queste problematiche che coinvolgono tutti i cittadini ed in particolare i bambini e gli adolescenti: il futuro del nostro paese; diventa pertanto prioritario non trascurare la sicurezza e l’igiene negli ambienti da loro abitualmente utilizzati. Primi su tutti gli istituti scolastici.

In un periodo in cui l’inquinamento nelle città sta raggiungendo livelli davvero critici causando sempre più problemi alla salute è importante che i bambini passino il tempo in luoghi puliti, sanificati e sicuri. Soprattutto perché l'aria è il veicolo per eccellenza degli agenti inquinanti e patogeni.

Migliorare l’ambiente grazie ad una pittura.

È quindi chiaro che bisogna intervenire attraverso una preventiva igienizzazione delle aree utilizzate e puntare a sensibilizzare l’intera comunità sulla necessità di mantenere responsabilmente puliti non solo gli ambienti privati, ma anche quelli pubblici. Tra le strutture più colpite rientrano ad esempio le scuole, dove bambini e adolescenti passano gran parte della loro quotidianità. Forti di questa consapevolezza e di volersi prendere carico di questa responsabilità sociale, le aziende perugine Ma.C. Srl e F.lli Vinti Srl hanno voluto dare il loro contributo offrendo all’istituto ISS Cavour Marconi Pascal la possibilità di migliorare i propri edifici. L’idea è stata subito accolta con entusiasmo dal dirigente scolastico Andrea Agostini, che ha predisposto tutto il supporto dell’istituto per attuarla nel minor tempo possibile. Ma.C. si è prodigata a fornire una pittura altamente innovativa che permette di abbattere la carica batterica, virale ed inquinante di una specifica area, arrivando infine a purificare anche l’aria circostante. F.lli Vinti si è invece occupata dell’applicazione.

Si tratta di Umana, una pittura brevettata, nata da un progetto di Loggia Industria Vernici in collaborazione col Dipartimento di Chimica dell’Università La Sapienza e con Pa.L.Mer. Un’idea che costituisce al tempo stesso una tecnologia rivoluzionaria ed innovativa: si tratta infatti di una normale pittura ma con proprietà fotocatalitiche. Queste, attraverso un processo naturale innescato sia da luce naturale che artificiale, sono in grado di abbattere microrganismi (batteri, virus, muffe, etc.) e agenti inquinanti (formaldeide, monossido di carbonio, di azoto, ed altri).

Come funziona Umana

Questa pittura ha un obiettivo preciso: eliminare le cariche batteriche, virali ed inquinanti che, trasportate dall’aria, finiscono negli ambienti interni. Attraverso la Fotocatalisi infatti, le particelle inquinanti si degradano e si trasformano in semplici sali minerali e acqua. Il suo processo di depurazione è inoltre continuo e costante nel tempo, e riesce quindi ad eliminare anche quei batteri e virus che sono considerati i veicoli di trasmissione delle più comuni malattie infettive trasmesse in ambienti confinati (da semplici virus del raffreddore e dell’influenza, fino a virus più importanti come quello del Sars-CoV-2). In questo modo quindi, le aule scolastiche dipinte con la pittura Umana svolgeranno una costante funzione di purificazione dell’ambiente, di cui i primi a beneficiarne saranno gli studenti.

Una realtà aziendale che punta da sempre alla ricerca tecnologica

L’azienda Ma.C. Srl, insieme all’azienda di pittura F.lli Vinti Srl, si sono impegnati ad offrire a questa scuola un prodotto così prezioso, unico ed innovativo perché da sempre sono impegnate nella ricerca di nuove tecnologie e sistemi per lo sviluppo del mercato edile. Le due aziende perugine sono infatti conosciute nella zona per offrire una professionalità sempre al passo coi tempi che possa soddisfare le più esigenti richieste di una clientela sempre più attenta ai particolari, alla natura e all’ecosostenibilità.

Per prendere visione dei servizi e prodotti offerti e mettersi in contatto con le aziende, questi i siti aziendali:

Per il prodotto Umana: Ma.C. Srl

Per l’applicazione: F.lli Vinti