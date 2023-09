Plastic free, volontari al lavoro per ripulire Corciano e Castiglione del Lago

Liberare l’Umbria plastica e rifiuti grazie ai volontari che entreranno in azione questo fine settimana con la pulizia ambientale grazie all’evento nazionale “Sea & Rivers” organizzato da Plastic Free Onlus.

A Castiglione del Lago il ritrovo è alle ore 9:30, presso il parcheggio adiacente la Polizia stradale in viale Trappes, per ripulire la zona delle spiagge in via Lungolago, dal camping Listro alla Darsena.

A Corciano, l’appuntamento è in località San Mariano alla casetta Caffè 54, alle ore 15:30, per coprire il percorso pedonale che costeggia il Golf Club. I due paesi perugini, premiati “Comuni Plastic Free” la scorsa primavera a Bologna, continuano a dimostrare il proprio impegno concreto per l’ambiente.