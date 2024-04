Trovato fuori casa quando non poteva e con marijuana in tasca: arrestato 59enne

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Foligno hanno arrestato un 59enne per evasione.

L’uomo, da febbraio stava scontando ai domiciliari un cumulo di pena di un ano e 22 giorni, dopo la condanna per rapina.

I militari, durante un servizio di controllo del territorio, lo hanno fermato fuori casa in orario in cui avrebbe dovuto permanervi e nell’occasione, a seguito di accertamenti, è stato trovato in possesso di quattro involucri con della marijuana.

L’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto, ricevuta la segnalazione dei carabinieri, ha sospeso la misura della detenzione domiciliare disponendo la detenzione in carcere. Ora si trova a Capanne.