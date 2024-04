Verso le elezioni, a Marsciano centrodestra unito per sostenere Francesca Mele

È un Centrodestra unito e compatto, con tutte le sue componenti, quello che sostiene Francesca Mele nella sua ricandidatura a sindaco di Marsciano. A riprova di questa compattezza della coalizione c’è stato l’incontro a Marsciano, tra Francesca Mele e il responsabile regionale dell’Unione Di Centro (Udc), Ermanno Ventura, con quest’ultimo che ha ribadito il sostegno al sindaco uscente e ufficializzato la messa a disposizione del simbolo UDC per la campagna elettorale.

Come sottolinea Francesca Mele “ringrazio Ermanno che ha voluto essere presente a Marsciano per dare evidenza della risolutezza e convinzione con cui l’Udc è parte delle forze politiche e civiche di Centrodestra che sostengono la mia ricandidatura a sindaco. La storia e i valori di libertà e democrazia che l’Unione di Centro incarna sono un punto di riferimento imprescindibile dal quale costruire qualunque esperienza di governo che metta al centro il bene di ogni individuo. Quello che 5 anni fa abbiamo iniziato a Marsciano è un percorso di profondo cambiamento, a partire del modo in cui l’amministrazione della cosa pubblica deve essere incisiva e decisiva nel portare sviluppo, sostegno e benessere alla propria comunità. Un percorso che si basa un progetto competente, solido, innovativo e partecipativo che ha già portato valore per Marsciano e che possiamo e dobbiamo continuare insieme”.