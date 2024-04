Una stanza del benessere per scoprire aromi e fragranze e sperimentare la manipolazione sensoriale

Una stanza del benessere per i più piccoli al nido di Spina grazie a “Estetica Chiara beauty & nails.

La stanza del benessere è uno spazio a misura di bimbo dedicato alla cura del corpo ricca di aromi e fragranze per affinare il nostro olfatto dove i piccoli, in totale autonomia ed insieme all’estetista Chiara Frizzoni, hanno potuto unire il benessere di corpo e mente attraverso massaggi, candele profumate, luci soffuse e relax in acqua.

Una “spa” all’asilo nido di Spina che ha consentito ai piccoli ospiti di compiere una esplorazione multipla di diversi materiali, oggetti naturali che sono alla portata dei più piccoli e che aiutano a sviluppare creatività, abilità manipolative e motricità.