Raccolta differenziata, Todi supera i 5,6 milioni di chilogrammi di rifiuti: dato in crescita nei mesi turistici

La raccolta differenziata a Todi tocca il 76% con una crescita di mezzo punto percentuale, superando in termini assoluti i 5,6 milioni di chilogrammi rispetto ai 5,5 del 2022; la indifferenziata è invece rimasta stabile a 1,7 milioni di chili; i rifiuti prodotti in totale nel territorio comunale hanno raggiunto i 7,4 milioni di chilogrammi, in crescita sull'annualità precedente.

"Siamo orgogliosi di questi dati, ma ciò non farà venire meno gli sforzi per continuare a migliorare la raccolta differenziata" evidenzia il sindaco Antonino Ruggiano.

Scorrendo i dati scorporati, sia circa i materiali differenziati sia nella suddivisione temporale, si evidenzia un aumento sostanzioso dei rifiuti prodotti in città nei mesi turistici, da marzo a ottobre, con il terzo trimestre, quindi a luglio, agosto e settembre che segna quasi 400 mila chilogrammi di nettezza urbana in più raccolta. Nello stesso periodo la percentuale di raccolta differenziata cresce di quasi due punti percentuali rispetto alla media annuale arrivando a sfiorare il 78%.

"Si tratta di ottimi risultati che pongono Todi, per il terzo anno consecutivo, ai vertici delle municipalità della regione con oltre 15mila abitanti", commenta l'assessore comunale all'ambiente Elena Baglioni.

A livello di materiali il vetro rappresenta, in termini di peso, il 7,6% del materiale raccolto, la carta il 10,7%, il compostaggio domestico il 4%, la frazione organica umida il 21%, il legno meno del 3%, gli inerti quasi il 4%, il verde meno del 3%, la plastica lo 0,63%, gli ingombranti l'1,34%, il metallo lo 0,65%.