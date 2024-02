Marsciano, la questione dello svincolo della E45. La Lega: "Basta polemiche"

Il raddoppio dello svincolo di Marsciano della E45 - per l'arrivo della nuova piattaforma logistica - sfocia in polemica politica (viste le elezioni in arrivo). Prima il sit-in del centrosinistra, poi la risposta della Lega.

"Sul tema della piastra logistica connessa alla viabilità e al raddoppio dello svincolo della E45 Marsciano-Collepepe - scrive il Carroccio - , esiste un percorso avviato ormai da tempo in piena sinergia tra l’Amministrazione comunale del sindaco Francesca Mele e la Regione Umbria, nella persona dell’assessore Enrico Melasecche, caratterizzato da studi, progettazioni e confronti in seno alla conferenza dei servizi tra enti e soggetti preposti, compresi Anas e Provincia di Perugia". E poi l'attacco: "Appare ridicolo che esponenti del Partito Democratico, insieme a Michele Moretti e altri gruppi di opposizione, manifestino oggi per una questione sulla quale si sta già lavorando da tempo e che loro stessi hanno avallato con voto favorevole in consiglio comunale solo nel mese di ottobre scorso".

E ancora: "Pensavano forse che in tre mesi si potesse avviare il cantiere senza espletare le dovute pratiche burocratiche o hanno già dimenticato quanto votato in aula? La spiegazione è chiara a tutti ed è da rintracciarsi nel desiderio di visibilità dettato dall’imminente tornata elettorale. L’impegno, come spiegato già in altre occasioni, è più complesso di quello che si vuole far credere, ma l’amministrazione comunale di Marsciano, con il sindaco Mele e l’assessore ai lavori pubblici Francesca Borzacchiello, sta lavorando da tempo a delle soluzioni".