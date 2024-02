VIDEO Marsciano, il presidio per il raddoppio dell'uscita sulla E45

Lo sviluppo non può mettere a repentaglio la sicurezza stradale e la viabilità di un territorio. Per questo chiediamo che lo svincolo all’altezza dell’uscita per Marsciano venga raddoppiato. Quella che, dati alla mano, è l’uscita più transitata della E45 da Perugia e Terni, non può sopportare che si aggiunga un enorme traffico di mezzi pesanti.