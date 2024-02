Marsciano, agevolazioni Tari 2024: cosa fare

Il Comune di Marsciano ha pubblicato un avviso per la presentazione di richieste di agevolazione nel pagamento della Tari (la tassa sui rifiuti) da parte di utenze domestiche. L’agevolazione, pari al 50% dell’importo della tassa, è rivolta a persone fisiche utenti del servizio il cui nucleo familiare presenta un valore Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) pari o inferiore a 8.500 euro. Per beneficiare della riduzione gli utenti devono essere in regola con i pagamenti Tari fino alla seconda annualità precedente l’anno di richiesta dell’agevolazione.

Ecco cosa fare.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere consegnata all’Ufficio protocollo dell’Ente, presso il Municipio, o in alternativa inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.marsciano@postacert.umbria.it. Il termine ultimo di presentazione delle domande è il 15 aprile 2024.

Al link è possibile consultare l’avviso e scaricare il modello per la domanda. Per informazioni si possono contattare i seguenti recapiti: 0758747291 – t.tiberi@comune.marsciano.pg.it.