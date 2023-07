A Magione la nuova Ecoisola informatizzata: ecco come funziona e il sostegno alla differenziata

I cittadini di Magione possono ora contare su nuova Ecoisola informatizzata in località Villa Soccorso, presso le scuole elementari, che si va a ad aggiungere alle due già posizionate sul territorio. Grande soddisfazione è stata espressa da Silvia Burzigotti - Assessore all’Ambiente del Comune di Magione per il miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, ormai stabile sopra il 71% nonché per l’alto gradimento dei cittadini verso i nuovi servizi resi.

L’Ecoisola ha l’obiettivo di semplificare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini fornendo un ulteriore supporto al servizio di raccolta differenziata data la possibilità di conferire Secco Residuo, Plastica, Cartone, Organico e Barattolame (acciaio e alluminio).

Gli utenti, infatti, potranno utilizzare l’Ecoisola tutti i giorni della settimana senza nessun vincolo d’orario identificandosi mediante specifica tessera RFID associata all’intestatario della bolletta TARI. La "Tessera Ecoisola” è attivabile all’Eco Sportello (URP) del Comune di Magione presso la sede del Comune in Piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine nei seguenti giorni e orari di apertura: Lunedì 15.00 - 17.30 e Mercoledì 8.30 - 14.00.

Per conferire i propri rifiuti presso un’Ecoisola del proprio Comune, i cittadini dovranno premere il pulsante rosso della bocchetta di conferimento rifiuti d’interesse, e identificarsi avvicinando la “Tessera Ecoisola” al sensore. Una volta aperto lo sportello automatico, i cittadini potranno conferire il rifiuto all’interno, facendo attenzione a non inserire rifiuti troppo voluminosi. Infine, una volta inserito il rifiuto, lo sportello si chiuderà automaticamente.

Dove si trovano le Ecoisole a Magione? Le Ecoisole sono posizionate presso: Fraz. Sant’Arcangelo, Via della Sapienza (nei pressi della Chiesa di San Michele Arcangelo);

Fraz. Agello, nei pressi della Casa dell’Acqua – Fontanella Umbra Acque; Loc. Villa Soccorso (presso Scuola elementare).