Tavernelle, una giornata tra gli olivi e la natura per i bambini degli asili nido

L’azienda agraria Tiberi di Montepetriolo accoglie i bambini di due asili nido di Tavernelle per una mattinata speciale tra olio ed ulivi.

I piccoli iscritti al nido d’infanzia intercomunale “Le Piccole Impronte” e al nido d’infanzia “La Tana degli Orsetti” di Tavernelle sono attesi la mattina di mercoledì 8 novembre, presso l’azienda agraria Tiberi di Montepetriolo per una giornata ricca di opportunità ludico-esperienziali.

I bambini dei due servizi coinvolti avranno modo di vivere un’esperienza molto interessante presso l’azienda Tiberi, un’occasione stimolante da un punto di vista sensoriale e ludico, ma anche di immersione in un ambiente e le sue trasformazioni legate alla stagionalità.

“L’azienda Tiberi è gestita a livello familiare da quattro generazioni ed è proprio nella nostra filosofia cercare di coinvolgere i nostri figli nelle nostre attività come la vendemmia o la raccolta delle olive perché crediamo che renderli partecipi del nostro lavoro, e crescerli a contatto con la natura possa rappresentare per loro un sano punto di partenza per la scoperta del mondo”.

La proposta che accomuna i bambini dei due servizi è incentrata sulla stagionalità e sul tema dell’olio e rappresenta l’estensione di un percorso pedagogico più ampio. Da quattro anni a questa parte, infatti, Polis società cooperativa sociale in qualità di ente gestore dell’asilo nido intercomunale “Le Piccole Impronte” e “Scuola Monumento ai Caduti” non solo rispondono alle esigenze di socialità estive per i bambini del territorio, ma hanno avviato un percorso di continuità strutturato e ricco di proposte per i bambini dei tre servizi 0-6, nonché un prezioso supporto alla genitorialità con la promozione di tavole rotonde sull’infanzia, condotte da professionisti dell’età evolutiva.

Una testimonianza di come un servizio intercomunale pubblico e due servizi privati (distanti pochi metri l’uno dagli altri) possano, concettualmente accomunati dalla stessa idea di infanzia e della volontà di proporre ai bambini un percorso pedagogico di qualità, non solo fornire esaurienti risposte ai bisogni dei bambini, ma anche diffondere la cultura dell’infanzia e supportare fattivamente la genitorialità. Tale percorso è stato possibile solo grazie alle amministrazioni comunali di Panicale e Piegaro, che hanno stimolato quattro anni fa un confronto garantendo un prezioso supporto alla progettualità.