Magione, al Museo della Pesca “Storie, arte e dintorni” per scoprire il territorio e le sue eccellenze

“Storie, arte e dintorni” è il titolo del pomeriggio dedicato all’infanzia del territorio di Magione che si è svolto al Museo della Pesca e del Lago Trasimeno a San Feliciano.

L’evento, alla seconda edizione, è patrocinato dal Comune di Magione e organizzato dalla Rete Lilliput e Isola Cooperativa Sociale, interamente dedicato all'infanzia del territorio.

“Una bellissima giornata dedicata all’infanzia - sostiene Bonini Robert coordinatore pedagogico Rete Lilliput dell’asilo nido comunale Paperino di Magione - tra arte, cultura, letture, teatro e socialità. Un evento che ha saputo regalare sorrisi, emozioni e libera espressione a tutti i bambini del territorio di Magione e alle loro famiglie. Ringrazio i genitori che hanno aderito all’iniziativa, l’amministrazione comunale di Magione e l’assessore alle Politiche sociali Eleonora Maghini per aver sostenuto e patrocinato l’iniziativa, Federica Volpi ed Alessio del Museo della Pesca, Andreina Panico lettrice Npl, Paola Leggerini esperta di teatro per bambini, Federica Monteforti, Paola Boccioli e le insegnanti della scuola dell’infanzia del Circolo Didattico di Magione con le quali si è sviluppata negli anni una ricca progettualità 0-6. Un plauso alle educatrici Polis del nido, che si dedicano con professionalità ed amorevole cura ogni giorno dei bambini e che hanno organizzato un evento con proposte di alto spessore pedagogico ed esperienziale”.

L’evento è stato realizzato nello scenario del Museo della Pesca e del Lago Trasimeno di San Feliciano nel corso del quale sono stati proposti ai bambini visite guidate esperienziali all’interno del Museo: “La struttura si caratterizza per la sua collezione permanente che permette un’esperienza tattile e sensoriale unica. Se nei musei vige la regola del guardare, ma non toccare, qui è il contrario: toccare e fare esperienza. Il museo nasce con la vocazione storica dei laboratori per bambini e si presta a questi progetti ai quali collaboriamo sempre con entusiasmo” dice Federica Volpi, responsabile gestione del Museo della Pesca e del Lago Trasimeno. Le attività si sono alternate tra la manipolazione e la scoperta dei materiali del territorio (argilla, fiori, erbe), letture ad alta voce a cura della lettrice Andreina Panico, laboratori espressivi condotti dal personale educativo dell’asilo nido comunale di Magione e un laboratorio teatrale condotto dall’esperta Paola Leggerini.

“Un evento realizzato per i bambini del nido, nell’ambito di un progetto più ampio che coinvolge il gruppo integrato 0-6, in un luogo che è il cuore pulsante del nostro territorio e le sue eccellenze questo seguiranno altri eventi, come la festa finale e il centro estivo a Caserino” ha detto l’assessore Eleonora Maghini.

