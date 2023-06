Tocco e pergamena per i piccoli “allievi” dell’asilo nido intercomunale “Le Piccole Impronte” di Tavernelle in occasione della festa di fine anno educativo presso la struttura afferente alla Rete Lilliput e gestito da Polis società cooperativa sociale. Un’occasione speciale per tutte le famiglie di stare insieme, di poter godere dello spettacolo teatrale “Solstizio con Pezzettino” offerto da alcuni genitori e di poter condividere l’emozione di un percorso che si interromperà a fine mese per poi riprendere a settembre. Quello che sta terminando, per il servizio, è stato un anno educativo contraddistinto da tante novità e da un’offerta arricchita di contenuti. Dal settembre 2022 è stata, infatti, proposta la modalità pedagogica dell’inserimento compartecipato per i bambini nuovi iscritti e le loro famiglie.

I genitori possono in questo modo sostenere ed accompagnare i propri figli nella delicata fase di inserimento, vivendo insieme il servizio per alcune giornate in maniera più intensiva. Questo nell’ottica di facilitare il percorso di ambientamento del bambino e di gettare le basi per la costruzione di una significativa, proficua e fiduciaria alleanza educativa. Diversi gli incontri interattivi/tavole rotonde promossi e aperti alle famiglie dei bambini iscritti e del territorio, condotti da esperti dell'infanzia ed organizzati durante l'anno educativo in sinergia con la direttrice Maurizia Poggiani della Scuola dell’infanzia paritaria “Monumento ai Caduti”.

A novembre la psicologa Giada Cerquaglia ha condotto una tavola rotonda sul gioco, la tecnologia e sulla gestione dei tempi di utilizzo di tablet e cellulari per i bambini della fascia 0-6. Durante lo stesso mese si è svolto un corso di educazione sanitaria sulla disostruzione pediatrica a cura degli istruttori Deborah Bruni e Maurizio Corsi del Centro di Alta Formazione Hands for Life.

È stata svolta una ricca programmazione educativa sulle arti, impreziosita dal contributo di un’esperta musicista dell’associazione d’arte musicale “I Mastri Musici” che ha condotto un laboratorio musicale nei mesi di marzo ed aprile. Inoltre sono stati organizzati laboratori artistici per famiglie curati dall’artista scultore Simone Filosi. È stato inoltre rafforzato il sodalizio progettuale con la Biblioteca Intercomunale Ulisse di Tavernelle. Nei mesi di marzo e aprile sono state svolte due tavole rotonde condotte dall’ostetrica Beatrice Tiberi e dalla logopedista Francesca Tiberi.

Durante i mesi di aprile e di maggio sono state organizzate delle giornate di apertura del servizio, definite “Il venerdì dell’accoglienza, una giornata al nido per mamma e papà”.

“Rispetto all’open day classico a servizio chiuso (tardo pomeriggio o sabato mattina), infatti, abbiamo ritenuto necessario far conoscere in maniera più immersiva ed esaustiva il servizio educativo, il personale e l’offerta pedagogica - sostiene Robert Bonini, coordinatore pedagogico della Rete Lilliput - Le famiglie che hanno aderito hanno potuto partecipare alle attività ludico-esperienziali mattutine, cominciando a conoscere il sistema nido e trovando risposta da parte del personale educativo alle plausibili domande e curiosità. Ringrazio le amministrazioni comunali di Panicale e di Piegaro per il costante e prezioso supporto all’offerta del nido e a tutte le famiglie dei bambini iscritti”.