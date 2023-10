A Washington l'assessore Fioroni per il prestigioso meeting della National Italian American Foundation: sviluppo Italia-Usa

Nell'importante meeting negli Stati Uniti organizzato dalla Niaf - National Italian American Foundation - dove si ratificano nuovi accordi economici lungo l'asse Italia-Usa per il prossimi anni, spicca anche la figura dell'assessore regionale Michele Fioroni - rappresentante degli assessori italiani allo sviluppo economico - che ha partecipato ai "tavoli" oltre che alla grande kermesse dove a sorpresa ha fatto visita il presidente americano Joe Biden e sua moglie Jill. In particolare Fioroni è stato protagonista al secondo meeting annuale del Transatlantic Investiment Committee, ovvero il programma svilluppato dalle le rappresentanze diplomatiche didi Italia e Stati Uniti per lo sviluppo di investimenti bilaterali volti a rafforzare l'asse atlantico su alcuni settori strategici come aerospazio, digitale, biotech e cleantech.