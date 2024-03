Anche nei comuni dell'Umbria saranno realizzati i giardini terapeutici per malati di Alzheimer

L'ultima frontiera del benessere per cercare di rallentare gli effetti di alcune patologie croniche e degenerative è il giardino terapeutico. Una proposta dalla Lega che è stata votata all'unanimità e apre nuovi scenari di cura anche a casa nostra. Malattie come la demenza senile, Alzheimer e altri disturbi sono purtroppo in forte aulmento e in attesa di farmaci miracolosi bisognerà farci i costi: dco arisulta essere in costante aumento. L’Alzheimer è una malattia della persona e della sua rete familiare e sociale che comporta gravi danni psichici: nel 2015, gli ultra 79enni erano in Umbria l’8,13% della popolazione, quasi 73mila persone, a fronte di un dato nazionale del 6,54%; dati che fanno dell’Umbria la Regione più vecchia d’Italia.

I casi conclamati di Alzheimer oscillano intorno ai 17mila. "Le condizioni legate a questa malattia - ha spiegato il consigliere regionale Carissimi, primo firmatario della nuova sperimentazione - possono compromettere la qualità di vita della famiglia e avere una ricaduta economica, sia per una diminuzione del reddito sia per un aumento delle spese. Per fare fronte a tale fenomeno di invecchiamento e fornire ai malati di Alzheimer e famiglie un supporto concreto, in alcune parti d’Italia sono stati promossi e realizzati progetti volti a realizzare i ‘giardini terapeutici’, ossia spazi verdi in grado di mantenere viva la memoria residua, facilitare il benessere psicofisico e ridurre la necessità di trattamenti farmacologici".

Su tutti vale il ‘Giardino Alzheimer’ che è stato ideato dal garden designer Andrea Mati, uno dei massimi esperti di verde curativo, in collaborazione con diverse università e centri di ricerca italiani in possesso delle necessarie competenze medico-scientifiche, ed è pensato specificatamente per il contrasto delle forme di decadimento cognitivo. L’ambiente naturale permette infatti l’abbassamento dei livelli di stress e ansia connaturati alla malattia. I benefici prodotti dai giardini terapeutici consentono di ridurre le difficoltà e i sintomi della patologia riscontrati dai pazienti e, di conseguenza, riducono le responsabilità e il peso dell’assistenza per i familiari che li assistono.

"Chiediamo quindi alla Giunta - ha concluso il consigliere - di promuovere e sostenere la realizzazione, sul territorio regionale, di giardini terapeutici all’interno di spazi urbani pubblici, sul modello di quello in corso di realizzazione a Cesena, anche in collaborazione con l’Associazione nazionale Comuni italiani dell’Umbria e con i Comuni umbri”.

Nel suo intervento via libera alla promozione in Umbria dei giardini terapeutici anche da Thomas De Luca del M5S: "Un voto favorevole alla mozione perché pone attenzione su una tematica che troppo spesso non trova spazio, anche negli atti regionali. Stiamo parlando di malattie che impattano in maniera devastante sull’individuo e sulla famiglia. Serve dare un supporto e questo atto va nella giusta direzione”.