Forze dell'ordine nel mirino, Fratelli d'Italia di Perugia in delegazione: "Sempre con voi. Basta clima di odio"

E' un momento difficile per le forze dell'ordine del Paese dopo la carica al corteo degli studenti a Pisa che media e forze politiche di sinistra hanno bollato come inacettabile e chiesto provvedimenti seri. Anche l'intervento del Presidente Mattarella è calato pesante sul loro lavoro giornaliero. Una situazione di debolezza che criminali e antagonisti credono di poter sfruttare come debolezza e da qui gli attacchi incredibili alle forze dell'ordine mentre consegnano criminali pericolosi alla giustizia.

Dalla loro parte se senza e senza ma il maggior partito di Governo e in Umbria, Fratelli d'Italia che questo fine settimana con una delegazione manifesterà solidarietà e vicinanza ai vertici dei Carabinieri ed i Commissariati di Polizia di numerosi comuni umbri: “Le forze dell'ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, spiega in una nota il consigliere comunale perugino Riccardo Mencaglia, responsabile per FDI dei rapporti con le Forze dell’ ordine.

“Le istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, dobbiamo respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi. - ha concluso - E’ necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico Polizia e Carabinieri, esprima oggi solidarietà alle Forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti”.