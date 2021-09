Elezioni amministrative 3-4 ottobre, Città di Castello: le liste a sostegno della candidata sindaco Bassini

Saranno quattro i candidati sindaco in corsa a Città di Castello alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. Uno dei due candidati del centro-sinistra è Luciana Bassini appoggiata da Civici per Città di Castello, Unione civica tifernate, Movimento 5 Stelle, Castello Cambia e Sinistra Civica Progressista. L'ex assessore sfiderà Luca Secondi (Partito Democratico, Socialisti per Città di Castello, La Sinistra per Castello e Lista Civica Luca Secondi Sindaco), il civico Roberto Marinelli (sostenuto dalla Lega) e Andrea Lignani Marchesani (Fratelli d'Italia e Forza Italia, Udc, Cambiamo con Toti e Civica Castello).

"Pensiamo di aver raggiunto un equilibrio tra esperienza amministrativa necessaria a governare bene e in autonomia dai tecnici e tifernati che con le loro professioni e con il volontariato stanno già dando un contributo alla città - ha detto Bassini nel giorno di chiusura delle liste -. A questi candidati è affidato un compito più difficile: costruire con sensibilità ed esigenze finora non ascoltate l’altra Città di Castello, inclusiva e dialogante, con più competenza, più concretezza, più risultati... insieme".

Città di Castello, le liste a sostegno del candidato Luciana Bassini:

Castello Cambia - Roberto Colombo, Vincenzo Bucci, Emanuela Arcaleni, Enrico Belardinelli, Paolo Bianchini, Errica Bianconi, Fanetta Cardinali detta Fanette, Sonia Cecci, Elisa Chierici, Alberto Ciampelli, Nicolò Consigli, Anna Cumbo, Lucia Fiorucci, Francesco Fulvi, Caterina Magliocchetti, Roberto Marcucci, Lorenzo Martini, Niccolò Neri, Enrico Paci, Gabriella Piaggesi, Chiara Riccitelli, Stefano Tacchini, Alessandra Valeri, Luisa Vitale.

Movimento 5 Stelle - Anna del Buono d’Ondes, Stefano Picchi, Eleonora Stacchetti, Anna Roberta Fois, Mauro Invidia, Selma Aurora Carrera, Flora Benvenuti, Sara Abdellaoui, Madia Elvira Alò, Lanfranco Sarti, Nikita Ciocchetti, Paolo Colagiovanni, Alessandra Rossi, Alice Bacci, Matteo Cardinali, Federica Luchetti, Stefania Granci, Aurore Perone.

Sinistra Civica Progressista - Christian Biagini, Giancarlo Martinelli, Fabrizio Bartolini, Marcella Bartolomei, Francesco Benedetti, Serena Bianchini, Matteo Biocchini, Elisa Celicchi, Vittorina Coppi, Federico Cucchiarini, Roberto Gaggioli, Giordano Giorgi, Francesca Grilli, Matteo Guerri, Antonella La Rocca, Giancarlo Mancini Alunno, Federico Margutti, Franco Mercatini, Matteo Mignolini, Sandro Radicati, Andrea Radicchi, Donatella Sponticchia, Dafne Testi, Anna Maria Zangarelli.

Unione Civica Tiferno - Filippo Schiattelli, Luisella Alberti, Sibilla Alunni, Luigi Bartolini detto Trivello, Alessandro Cavargini, Antonio Coletti, Francesca Conti, Massimo Cortesi, Barbara Cucchiarini Baldicchi, Lazzaro Gaudenzi Fiorucci detto Lilo, Caterina Giallini, Ascanio Graziotti, Marco Lanari, Andrea Mambrini, Niccolò Dimitri Massetti, Chiara Mearelli, Matteo Meozzi, Carla Orbi, Marcello Rigucci, Matteo Riponi, Alessio Robellini, Carlo Rossi, Michela Traversini, Fjorina Xhaferi detta Fiorina.

Civivi per Città di Castello - Massimo Dottorini, Lorenzo Anania, Donato Biccheri, Sandro Bonelli, Gregorio Chiarioni, Ida Ciribilli, Marinella Del Sere, Rina Guerri, Salvatore Liccardi, Leonardo Mazzanti, Monica Pecorelli, Victorita Pricop, Luca Procelli, Nicola Rossini, Roberta Selvi, Enrica Sonagli.