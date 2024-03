Sicurezza, sottosegretario Prisco: "In arrivo i nuovi mezzi per i Vigili del Fuoco: assunzioni record"

"Il piano di rinnovo del parco veicoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco entra nel vivo, con le prime consegne di mezzi ai Comandi e alle Direzioni Regionali". L'annuncio porta la firma del sottosegretario umbro Emanuele Prisco che ha lavorato al piano per potenziare i servizi dei Vigili del Fuoco. Ad avviare il programma che prevede la messa in servizio di 100 mezzi ogni mese, fino a giugno 2026, saranno 51 mezzi di supporto ad alimentazione 100% elettrica.

"Le consegne arrivano . ha continuato Prisco - peraltro, in anticipo rispetto ai target previsti dal PNRR, a conferma dell’importanza strategica che questo progetto ha per i Vigili del fuoco e per l’Italia. Siamo fortemente impegnati dunque a rafforzare il dispositivo e fin qui abbiamo raggiunto alcuni traguardi importanti, in primis il potenziamento di oltre 1700 unità di personale e la sostituzione di oltre 3800 mezzi a cui si aggiungono gli importanti investimenti previsti anche quest’anno per autoscale e piattaforme aeree. La finalità è, come è ovvio, migliorare la capacità di risposta negli scenari di intervento, ma anche rendere sempre più sicuro e organizzato il lavoro dei Vigili del Fuoco. Migliorare l’efficienza del soccorso e la sicurezza degli operatori del Corpo Nazionale restano gli obiettivi principale dell’azione messa in atto dal Governo”.