Riforma della giustizia, da domani i gazebo della Lega in 15 piazze per la raccolta delle firme per il referendum

"Comincia una grande battaglia di democrazia e libertà, senza steccati ideologici, nell’interesse dei cittadini e soprattutto della stragrande maggioranza dei magistrati perbene e non politicizzati" ha detto Matteo Salvini commentando l'iniziativa.

Gli obiettivi della Lega sono processi veloci, certezza della pena, stop alle correnti, giustizia giusta e equo processo per tutti. Ecco i referendum per i quali parte la raccolta firme:

Inizia la raccolta di firme per la campagna referendaria sulla giustizia promossa dalla Lega di Matteo Salvini. Anche in Umbria, dal 2 al 4 luglio, oltre 15 gazebo nelle principali piazze della provincia di Perugia si raccolgono le firme.