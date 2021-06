Recovery, la senatrice Modena (Fi): “Ecco gli interventi previsti per l’Umbria”

Ci sono alcuni interventi per l’ Umbria citati espressamente nel Recovery. C’è ad esempio il Teatro di Monte Castelli di Vibio. Vi è poi “la conversione dal diesel all’ idrogeno”. Ciò significa che il trasporto ferroviario regionale è attenzionato tramite investimenti e tale misura specifica di conversione. L’ Umbria è citata per la prevenzione sismica per i luoghi di culto. Il punto lo ha fatto la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, nella conferenza stampa a Palazzo Madama.

Recovery, Modena: “15 dei 23 miliardi saranno usati entro il 2021

“I primi 15 miliardi, dei 23 totali per l’ Italia, del Recovery dovranno essere spesi entro il 2021. Sapremo come saranno utilizzati solo quando sarà accreditata la tranche. Questi passaggi saranno seguiti a step dal Parlamento”. Dobbiamo stare in allerta per valutare con attenzione anche come saranno spesi i fondi riguardanti l’ Umbria.

Recovery, Modena: “Fondi per edilizia scolastica e strade”

“77 milioni del Recovery saranno stanziati per l'edilizia scolastica. Collegheremo le linee con l'alta velocità e miglioreremo le strade interne della nostra Regione": ha continuato la senatrice Modena.

Recovery: “Fondi per aree Umbria colpiti dal terremoto”

"Attivazione economica, sociale e ambientale dei territori per evitare che le aree dell’ Umbria, colpite dal terremoto, si spopolino”. E’ uno degli obiettivi che saranno raggiunti con i fondi stanziati nel Recovery come ha precisato l'esponente di Forza Italia.