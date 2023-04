Questura di Perugia in fascia A, Cristofani (Pd): "Un nostro obiettivo da tempo. Con Salvini Ministro fu declassata"

Il ritorno della Questura di Perugia in prima fascia- decretato la scorsa settimana dal Governo Meloni - era uno degli obbiettivi del Pd di Perugia, come più volte manifestato a riguardo del potenziamento della sicurezza nel capoluogo. Lo ha ribadito il segretario comunale Sauro Cristofani che ha sia voluto ringraziare "tutte le istituzioni che l’hanno resa possibile" che però ribadire l'atteggiamento ondivago della Lega che ora rivendica il rafforzamento della Questura di Perugia.

"Occorre però ricordare, soprattutto per i più smemorati, che a declassare la Questura di Perugia, nel 2019, fu l'On. Salvini, allora Ministro degli Interni del Governo Conte I, nonostante le ripetute sollecitazioni fatte dal Pd perugino al Sindaco per impedirne il declassamento. Dopo anni di questa ingiustizia, si riporta Perugia in una posizione degna": ha spiegato Cristofani che infine a ringraziato le forze dell'ordine per aver lavorato in questi anni in condizioni precarie. "In questo quadro ringraziamo dunque chi ha reso possibile tale obiettivo e ringraziamo soprattutto le donne e gli uomini della Questura che i questi anni, nonostante le carenze di organico, hanno continuato a svolgere un lavoro encomiabile con dedizione e professionalità, assicurando ai cittadini il massimo della sicurezza”.