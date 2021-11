Qualità della vita, classifica Italia Oggi: tutti i punti di forza e di debolezza di Perugia (che scende) e Terni (che sale)

E’ uscita la 23° classifica annuale di ItaliaOggi, realizzata dall’Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica assicurazioni. Rispetto alla qualità della vita, Perugia si posiziona 52° con un punteggio di 690,92 su 1000 possibili, perdendo nove posizioni rispetto allo scorso anno. Meglio Terni che occupa la 34° posizione, sostanzialmente simile a quella del 2020, quando era 35°, con un punteggio di 741,19. Dando uno sguardo alla classifica generale, al primo posto si trova Parma, con un punteggio di 1,000 (l’anno scorso era 39°). A seguire Trento e Bolzano, rispettivamente con un punteggio di 987,36 e 976,63. Rispetto all’anno precedente, Trento rimane in seconda posizione mentre Bolzano sale dall’8° posizione. Il successo di Parma è dovuto all’ottima capacità di reazione alla pandemia, protagonista della classifica. Le ultime posizioni invece sono inesorabilmente occupate da Crotone, al 107°posto, Napoli e Foggia, che occupano rispettivamente la penultima e la terzultima posizione.

Se invece si analizza il lavoro e gli affari il capoluogo sorpassa Terni, occupando la 40° posizione, con un punteggio di 789,53. Terni è 43°, con un punteggio di 777,88. Nel 2020 erano rispettivamente 55° e 60°. Buono il tasso di occupazione registrato nel capoluogo, che registra un punteggio di 878,77 su 1000 e che lo conferma per il secondo anno consecutivo al 42° posto. Perde posizione invece Terni, al 64° con un punteggio di 675,94; nel 2020 era 54°. Per quanto riguarda le condizioni ambientali, Terni occupa la 42° posizione, seguita a ruota da Perugia. Entrambe in netto miglioramento rispetto all’anno scorso quando occupavano rispettivamente la 62° posizione e la 51°. Tuttavia analizzando la classifica in base al superamento del limite orario previsto per il pm10, cioè l’insieme delle particelle atmosferiche solide e liquide sospese in aria ambiente che hanno diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 nanometri,

Perugia scivola in 48° posizione e Terni addirittura in 84°. Siamo tuttavia una regione virtuosa per i consumi idrici pro capite: il capoluogo ricopre la 28° posizione. Ancora più virtuosi nella provincia ternana che si posiziona al 13° posto. Per la raccolta dei rifiuti il divario è enorme: Perugia è addirittura al 78° posto. Terni si conferma più attenta all’ambiente, occupando la 18° posizione. Dal punto di vista dei reati e la sicurezza Perugia si posiziona 62°, con un punteggio di 641.98, migliorando di otto posizioni rispetto al 2020. Terni invece perde una posizione rispetto all’anno scorso passando dal 40° al 41°, con un punteggio di 735,01. Entrambe le provincie perdono qualche posizione nel campo dell’istruzione e formazione. Perugia scende al 23° posto, dal 13° dell’anno scorso mentre Terni perde soltanto due posizioni, occupando il 33°.

Buona la posizione in base al sistema salute, cioè lo stato di relativo benessere fisico e psichico: Terni è addirittura 4°, con un punteggio di 885,26 su 1000, anche se perde due posizioni rispetto allo scorso anno; Perugia guadagna una posizione piazzandosi al 31°, con un punteggio di 514,62. Per quanto riguarda il tempo libero, cioè tutta quella parte della giornata fruibile per attività alternative alle obbligazioni lavorative, la provincia di Perugia occupa il 22° posto e la provincia di Terni il 30°. Rispettivamente hanno totalizzato un punteggio di 536,63 e 477,01.