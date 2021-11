Nodo di Perugia, la palude della politica continua, l'appello di Fora: "Basta chiacchiere: modifichiamo e approviamo l'opera... ma subito"

Basta con l'eterna indecisione che non fa che altro che peggiorare lo stato delle infrastrutture della nostra regione. O peggio ancora l'eterna indecisione politica per non scontentare nessuno. Un "basta" che arriva dal capogruppo regionale di Patto Civico, Andrea Fora, dopo i giochetti e le spaccature (in particolare in maggioranza) che stanno facendo rallentare la presa di posizione sul progetto del Nodo-Nodino di Perugia. "Dell'opera se ne parla DA OLTRE 20 ANNI - ha scritto Fora - e si è assistito ad un susseguirsi di posizioni, a destra e a sinistra, prima favorevoli, poi tiepide, poi contrarie, poi di nuovo “dialoganti”.

Nel frattempo ogni giorno si consumano INCIDENTI su quel tratto, ogni giorno alcune comunità sono invase da inquinamento e disagi, senza che nessuno faccia nulla se non rimandare. Ecco perché da tempo dico con chiarezza che il progetto va realizzato e va fatto SUBITO". Fare subito anche perchè c'è il rischio che le risorse del PNRR potrebbero essere disimpegnate "se la politica non avrà il coraggio di decidere e fra vent’anni ci ritroveremo ancora a parlare della necessita di risolvere il problema della viabilità in ingresso su Perugia".

"Non é piu il tempo dei continui rimandi" ha concluso Fora - Ci sono dei momenti e delle decisioni che la politica deve assumere anche a costo di risultare impopolare. OGGI È IL TEMPO DELLA DECISIONE. Si rivedano i tracciati, si parli con i Comitati (con cui poco si è dialogato), si cerchino le soluzioni meno impattanti sul piano ambientale ma si DECIDA IN FRETTA, AL MASSIMO ENTRO LA PROSSIMA PRIMAVERA".