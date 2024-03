Perugia, Ferdinandi: "La Scoccia si sottrae al confronto tra candidati". Gli organizzatori smentiscono

Il pregiudizio sulla mancata democraticità della destra in genere, da chi viene dalla sinistra-sinistra come la candidata del campo largo Vittoria Ferdinandi può spesso causare qualche passo falso. Di quelli che addirittura costringono istituzioni non politiche a dover smentire dolorosamente mettendo in secondo piano invece la bontà di una iniziativa senza scopi politici o di parte. E quello che è successo in queste ore a Perugia al termine di un'iniziativa della scuola Bernardino di Betto dove sono stati invitati tutti i candidati sindaci per le amministrative di giugno per parlare della città, futuro, politiche giovanili, politiche scolastiche e lavoro. Un bella iniziativa per dare ai giovani gli strumenti per scegliere il proprio candidato a sindaco a secondo del progetto per la città.

Tutto però passa in secondo ordine quando la candidata del centrosinistra sa Ferdinandi utilizza questo palcoscenico per attaccare la rivale Margherita Scoccia che si sarebbe sottratta al confronto democratico tra candidati addirittura obbligando l'istituto ad una visita-intervista separa dagli altri candidati presenti tra cui il terzo-polista Massimo Monni. "Ricordo questo fatto spiacevole". Ecco la solita destra anti-democratica, poco amante del dibattito e soprattutto cattivo esempio per i giovani studenti. Peccato però chi ha suggerito a Vittoria questo attacco democratico non aveva studiato bene la richiesta dell'Istituto rivolta a tutti i candidati. Nessun confronto all'americana, tutti contro tutti, che non si addice ad una scuola pubblica, ma era stato richiesto un incontro-intervista individuale,in orari separati, per evitare bagarre da campagna elettorale, voci che si sovrappongono e magari una bella lite tra candidati rivali. Altro che fuga dal confronto. Altro che richiesta Magari visti i toni che si stanno alzando, come dimostra questo post sui social, una fuga dallo scontro ideologico. I vertici della scuola sono stati costretti ad intervenire e giustificare quanto accaduto (invece di essere elogiati per la lezione istituzionale in classe).

Morale della favola: parliamo di programmi, di progetti, di città e di visione...e nessuno si farà del male o meglio ancora nessuno farà figuracce. Perché da bucare il video a passare a non affidabile a livello di comunicazioni è purtroppo una volata.