Perugia, Emanuela Mori (Italia Viva): “Sosteniamo la legge sull’oblio oncologico”

È stata presentata in Parlamento dalla deputata Maria Elena Boschi una proposta di legge per superare le molte discriminazioni che ricadono sui pazienti oncologici, anche dopo la guarigione. “Oggi – spiega la capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale a Perugia, Emanuela Mori – chi guarisce da un tumore subisce a tutti gli effetti una discriminazione quando chiede un mutuo in banca o deve stipulare una polizza sulla vita, proprio a causa di ciò che ha vissuto. Si tratta di un’enorme ingiustizia che deve essere superata attraverso una legge che elimini questo tipo di barriere e ostacoli che non permettono una parità di diritti rispetto al resto della popolazione”.

“È una proposta di legge bipartisan – sottolinea Mori – che spero quanto prima possa arrivare a un’approvazione definitiva in Parlamento. Lo dobbiamo a quasi un milione di cittadini che sono guariti e stanno bene e hanno diritto a un nuovo inizio. È un diritto all’oblio sanitario, ovvero a mantenere sempre più riservati i dati relativi alle malattie che un individuo può aver contratto nell’arco della propria vita. Chi ha superato una prova difficile come quella di un tumore ha diritto a una nuova opportunità, senza subire l’umiliazione di sentirsi rifiutare un mutuo o la possibilità di diventare genitore solo perché ammalato”.

“Per questo – conclude Mori – come consigliere comunale ho presentato un ordine del giorno affinché, esercitando il potere di iniziativa del Consiglio comunale e promuovendo il dibattito pubblico, Perugia, come capoluogo di regione, possa intraprendere ogni azione possibile per rafforzare e velocizzare l’iter parlamentare per l’approvazione di questa importante legge”.