Elezioni, Simonetta Cianetti in corsa con Alleanza Verdi e Sinistra a fianco della Ferdinandi

Simonetta Cianetti, presidente del Comitato “No al nodino”, ha annunciato la sua candidatura con Alleanza Verdi e Sinistra a supporto di Vittoria Ferdinandi come candidata sindaca di Perugia per centrosinistra e civici.

La decisione di Cianetti di entrare in politica rappresenta l’apice di un impegno civico e ambientalista durato anni, durante i quali si è opposta fermamente al progetto Nodino, mettendone in luce i costi elevati e l’insufficiente impatto sulla riduzione del traffico.

“Tanti, forse troppi, parlano del Nodino, spesso tessendone le lodi, senza aver mai visto il progetto o letto le relazioni di Anas” sottolinea Simonetta Cianetti dopo le dichiarazioni rilasciate dai candidati sindaci Baiocco e Monni e dal consigliere Regionale Fora.

La sua candidatura nasce dal desiderio di trasformare le competenze maturate in anni di attivismo in azioni politiche concrete, in netto contrasto con quella che lei stessa definisce “la politica degli slogan”. Cianetti si propone come una figura capace di apportare un cambiamento tangibile, sostenuto da competenze tecniche e una solida comprensione delle dinamiche urbane. Propone di iniziare con il raddoppio delle rampe di accesso a Perugia, un intervento a basso costo e rapida realizzazione che avrebbe un impatto significativo sul traffico.

Cianetti sottolinea l'importanza di un piano complessivo per la mobilità cittadina che includa l’analisi dei flussi di spostamento casa-scuola e casa-lavoro e la riduzione del numero di auto private, attraverso il rafforzamento del trasporto pubblico locale a partire dalla metropolitana di superficie e dalla valorizzare rete ferroviaria esistente. Ribadisce inoltre che nessuna area della città dovrebbe essere priva di trasporto, che sia esso notturno o diurno.

La sua scelta di candidarsi con l’Alleanza Verdi e Sinistra, al fianco di Vittoria Ferdinandi, è il risultato di un cammino condiviso di impegno e lotta: “Voglio mettere le competenze acquisite a disposizione di una politica che ha voglia di entrare nel merito delle questioni” conclude la candidata.