QR-Code alle fermate dei bus, il Comune di Perugia non ci sta: "Ripristinare le tabelle con gli orari"

"Ripristinare le tabelle con gli orari". È questa la richiesta che arriva con voce unanime dal Consiglio comunale di Perugia, dove è stata approvata oggi lunedì 7 settembre) con 27 voti a favore la mozione urgente presentata da un consigliere di maggioranza sulle “Difficoltà legate all’utilizzo del QR-Code per indicare gli orari dei bus alle fermate”.

Illustrando l’atto l’istante ha riferito che il trasporto pubblico urbano rappresenta uno dei servizi più importanti della città, che il Comune da tempo si pone l’obiettivo di rendere più fruibile soprattutto in considerazione dell’ampio utilizzo che ne fanno categorie come studenti ed anziani. Busitalia, per fronteggiare rapide variazioni ai programmi di esercizio legate all’emergenza Covid-19, ha scelto di usare presso le fermate il Qr-code, ossia un codice che è necessario inquadrare con lo smartphone per leggere gli orari, in sostituzione di quelli tradizionali cartacei.

Questa soluzione, tuttavia, ha penalizzato soprattutto l’utenza più anziana e, comunque, tutti coloro che sono sprovvisti di modelli di cellulare adeguati al servizio. Visto che il sistema scelto, di fatto, ostacola fortemente la fruibilità del servizio, all'amministrazione viene chiesto di impegnarsi con Busitalia per ottenere anche il ripristino delle tabelle orarie presso le fermate o comunque ad individuare soluzioni consone all’utenza.

