Verso le elezioni, i nomi del Partito Democratico: i candidati

Da Roma in giù. La direzionale del Partito Democratico - dopo un Ferragosto chiusi al Nazzareno - sceglie i nomi dei candidati per le elezioni del 25 settembre per l'Umbria.

Per il proporzionale il capolista alla Camera è Anna Ascani (candidata anche in Toscana) e per il Senato Walter Verini. Al secondo posto della lista del proporzionale alla Camera c'è Pierluigi Spinelli, segretario del Pd di Terni. Seguono Claudia Ciombolini, che guida in partito ad Assisi, e Lorenzo Ermenegildi Zurlo, esponente dell'associazione Omphalos.

Per il Senato, al secondo posto c'è Manuela Pasquino, consigliere comunale del Pd a Fabro.

Nei collegi uninominali della Camera sono stati candidati Stefano Vinti, segretario del Partito democratico del Trasimeno per l'Umbria 2, e Francesco De Rebotti, già sindaco di Narni, per l'Umbria 1. Nel collegio uninominale per il Senato in lizza Federico Novelli, segretario regionale del Psi.