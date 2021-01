Ordinanza Tesei, vince la prudenza per il ritorno in classe: decisa la data, prima 20 giorni di test gratuiti e volontari

La Giunta regionale guidata dalla Presidente Donatella Tesei, dopo aver analizzato gli studi e le previsioni del comitato tecnico scientifico, ha deciso di fissare il ritorno in classe, al 100 per cento, per gli studenti delle scuole superiori a partire dal 23 gennaio. "Si è ritenuto necessario un periodo di osservazione nei circa 20 giorni seguenti le festività al fine di analizzare l’andamento dell’epidemia sul territorio regionale e perseguendo, come detto, il concetto di massima precauzione a tutela del bene primario della salute": hanno spiegato i vertici di Palazzo Donini che vogliono sia evitare il rischio di una nuova ondata di contagi che mettere a rischio giovanissimi e le loro famiglie. Intanto la Regione ha messo a bilancio 1 milione di euro per garantire uno screening gratuito e volontario per studenti e insegnanti tramite farmacie pubbliche e comunali.

Tutto questo da effettuare in questo lasso di tempo prima del rientro a scuola. Le disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso le Agenzie formative e gli Istituti professionali statali in regime di sussidiarietà. "Per ciò che concerne la didattica a distanza - si legge nell'ordinanza - resterà salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".