La nuova Monteluce incomincia a prendere forma dopo il salvataggio-Tesei: ecco chi investe e i tempi

La nuova Monteluce, il grande flop delle passate amministrazioni comunali e regionali, non solo è stato salvato dal fallimento ed è gestito da un nuovo fondo Prelios, ma sta muovendo i primi passi sull'assegnazione-vendita di alcuni spazi che diventeranno operativi tra marzo e giugno del 2024. Un salvataggio insperato sui cui la Presidente Tesei aveva puntato molto anche perchè prima dell'inizio della sua amministrazione la Regione ha conferito beni per una valore di quasi "50 milioni di euro e che alla data del 30 giugno 2019 veniva certificato come valore della quota pari a zero". Alla fine ci hanno rimesso le piccole imprese appaltatrici e i contribuenti perugini e di tutta la regione date le finanze bruciate per un progetto faraonico e come dimostrano i dati ufficiali tutti sballati. Il nuovo punto è stato fatto nel consiglio regionale Paola Fioroni ha chiesto di sapere “lo stato di avanzamento, le novità ed il cronoprogramma del piano di ristrutturazione del complesso di Monteluce a Perugia, uno dei più complessi dossier – ha detto - che la Giunta Tesei si è trovata a dover risolvere, dopo il fallimento del Fondo avvenuto durante la gestione della sinistra”.

La Tesei ha fornito le ultime novità molte positive con tanto di tempi precisi su assegnazioni e gare: Prelios è già al lavoro per offrire al mercato alcune porzioni dello stesso comparto di Monteluce. Non esclude anche di intervenire in una porzione destinabile all’edilizia abitativa. La Asl 1 che ha manifestato interesse per un edificio da adibire a Casa della Salute ha ottenuto dal demanio un parere di congruità sul prezzo e chiederà alla Regione l’autorizzazione a procedere con atto di acquisto previsto entro metà marzo. Entro il 30 aprile l’Asl 1 avrà disponibile il progetto per la Casa della Salute di Monteluce i cui lavori saranno appaltati entro il 30 maggio, lavori che prevedono una durata di 18 mesi".

Per quanto attiene all’Ater ha già inviato alla Regione "la richiesta di indirizzo a procedere per l’acquisto del piano terra dell’immobile. Da parte dell’Università manifestato l’interesse, neppure ancora informalmente, a realizzare nell’immobile l’aulario. È dunque necessario ed indispensabile completare totalmente la proprietà dell’immobile in capo ad Ater che già ne ha a disposizione la restante parte" Si sta quindi completando un chiaro assetto proprietario della Nuova Monteluce ancor prima che partano i rispettivi lavori che saranno ad opera di Prelios, Asl 1, Ater e potenzialmente di altri soggetti pubblici e privati qualora acquisissero porzioni dell’area in questione. "La Regione ha fatto e sta facendo in pieno la sua parte per portare a compimento gli interventi ed il risultato auspicato”: ha concluso in aula la Governatrice.