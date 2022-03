Norcia, la fiaccola di San Benedetto torna in Umbria e viene accesa dai profughi ucraini. "ll Santo illumini le menti: il mondo chiede Pace"

La Fiaccola Pro Pace et Europa Una ha fatto il suo ritorno a Norcia: ultimi tedofori due ragazzi Ucraini, Eugenio 20 anni e il cuginetto di 11 che si è ricongiunto alla sua famiglia già presente a Norcia, nei giorni scorsi, insieme alla mamma, in fuga da loro Paese in guerra. Dietro di loro la bandiera dell’ Ucraina e circa un centinaio di bambini e ragazzi delle associazioni sportive di Norcia, perché la Pace possa prevalere presto nel cuore dell’Europa. Questo ha segnato inevitabilmente il cammino della Fiaccola Benedettina 2022, sia in Spagna che lungo il Cammino di San Benedetto, percorso interamente a piedi dai podisti di Norcia Run 2017 di Norcia, dai Marciatori Simbruini di Subiaco e dal Cus di Cassino.

Ad accendere il tripode con la luce di Benedetto , il Sindaco di Norcia Nicola Alemanno, la Presidente della Giunta Regionale Donatella Tesei, l’ Arcivescovo di Spoleto-Norcia Mons. Renato Boccardo e il Consigliere delegato dell’ Ambasciatore di Spagna in Italia, dott. Luis Canovas del Castillo. “La pace è l’invocazione che sale da questa Piazza, soprattutto in questo giorno in cui onoriamo il nostro Santo Patrono Benedetto. Questi ragazzi che hanno percorso gli ultimi metri con la fiaccola sono parte integrante della nostra comunità – ha detto il Sindaco - . Benedetto fu definito da Paolo VI come “operatore di pace” e tutto il cammino della Fiaccola è stato segnato dal messaggio di Pace, condotto in ogni luogo dove è stata accolta, insieme alla ferma condanna senza sé e senza ma all’azione di guerra intrapresa nei confronti dell’Ucraina e la pressante richiesta di Pace per una guerra scatenata per il volere di pochissimi. L’intercessione di San Benedetto possa allora illuminare le menti , far si che si torni al dialogo e tacciano le armi” ha concluso Alemanno.

Il Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei - presente a Norcia ieri sera all’arrivo della Fiaccola e questa mattina alla celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Boccardo - ha spiegato che dall'Umbria riparte un messaggio di Pace che coinvolge tutta l'Europa nel nome del grande Santo, Benedetto:“Dall’Umbria, Terra di Pace, e nel giorno in cui ci celebra San Benedetto patrono d’Europa, si alza da Norcia un messaggio di speranza, convinti che il dialogo e la diplomazia siano la giusta via per uscire dalla drammatica situazione che l’Ucraina sta vivendo. Così come ricordato anche in occasione della visita del Presidente Mattarella, la Fiaccola “Pro pace et Europa una”, benedetta nei giorni scorsi da Papa Francesco, assume quest’anno un significato ancora più forte”.

Il Delegato dell’ Ambasciatore di Spagna ha consegnato come da tradizione la bandiera spagnola al Priore del Monastero di San Benedetto in Monte, Padre Benedetto Nivakoff e ribadito quanto siano importanti i rapporti tra la Spagna e l’Italia. Anche l’Ambasciatore d’Italia in Spagna Riccardo Guariglia che ha supportato le delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino ha voluto portare il suo saluto a Norcia attraverso un video messaggio. “Il Vostro viaggio ha avuto eco e quello che avete fatto è un tassello del mosaico per il quale quotidianamante lavoriamo, aiutando il lavoro dell’ Ambasciatore nel rilancio dei rapporti tra i due Paesi. La fiaccola – ha detto Guariglia - è un segnale di fede testimonianza e speranza nel futuro. Sogno, che non appena le condizioni lo consentiranno possiate raggiungere il Monastero di Kiev, patrimonio Unesco”.