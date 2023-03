NOMINE E POLTRONE | Perugia Civica cresce e nomina i gruppi di lavoro per le prossime elezioni. "Pronti al dialogo per un nuovo progetto"

"Un nuovo progetto civico per Perugia per il dopo Romizi, sempre all'insegna dei valori riformisti e moderati: questo è il nostro obiettivo politico che mettiamo a disposizione come Perugia Civica della città" per mettere in campo i migliori candidati e sostenere un candidato sindaco in sintonia con i bisogni del capoluogo": Perugia Civica, fondata dall'attuale presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi, rilancia il proprio ruolo in vista delle amministrative del prossimo anno. Un'area civica che è stata fondamentale, con i suoi eletti (due) e con un bacino di voti ottenuti ha superato quota 6%. Non è escluso un nuovo accordo con il centrodestra, ma molto dipenderà dalla presenza dei moderati e da un candidato sindaco condiviso.

La campagna tesseramento 2022 ha certificato ben 600 iscritti, in crescita rispetto al 2021. Il direttivo comunale ha confermato l'accordo di programma con la Lista Civica Federata di Blu e su indicazione del Presidente Arcudi, dei Coordinatori Mipatrini ed Elice, del Coordinatore Organizzativo Biagioli e del Coordinamento Comunale, si sono costituiti i Gruppi di Lavoro Tematici che realizzeranno il progetto “Perugia 2024-2030”.

In qualità di Responsabili dei gruppi Tematici sono stati indicati: Ambiente: Sandro Contenti, Sanità: Franco Cocchi, Politiche Energetiche: Giuliano Palazzetti, Cultura e sport: Paolo Schepis, Mobilità e Infrastrutture: Francesco Gatti, Lavori pubblici: Filippo Sargentini, Urbanistica e Pianificazione del Territorio: Antonio Romanelli, Qualità del territorio e Decoro Urbano: Roberto Ortolani, Servizi Pubblici Locali: Franco Guglielmelli

Associazionismo e Partecipazione: Francesco Rampini, Scuola e Università: Federico Cianetti, Politiche Enti Locali: Sandro Fullone, Bilancio ed Investimenti: Alfredo Passarelli, Giovani e Futuro: Riccardo Vittori, Sviluppo Economico: Matteo Fortunati Politiche Sociali: Cristina Vescovi, Sicurezza e Qualità Urbana: Antonio Farina

"Il Coordinamento Comunale a consolidare l’interlocuzione positiva di questi mesi con le aree civiche e politiche che condividono i valori Riformisti e Moderati a partire da Perugia in Movimento e dalle forze socialiste e del cattolicesimo democratico, al fine di costruire insieme un grande, nuovo e forte progetto civico per Perugia".