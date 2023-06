Addio a Silvio Berlusconi, il ricordo di Romizi: "Protagonista straordinario della politica, ha segnato un'epoca"

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, è morto nella mattinata di lunedì 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni. Andrea Romizi, sindaco di Perugia e coordinatore regionale di Forza Italia, lo ricorda così: “Silvio Berlusconi non è stato solo un politico, Silvio Berlusconi è stato un rivoluzionario - scrive il sindaco su Facebook - . Un promotore di cambiamenti. Un visionario capace di lasciare il segno nei diversi contesti in cui è diventato protagonista". E ancora “Il lascito del Presidente è enorme. Ci ha più volte dimostrato che ogni caduta non deve mai rappresentare una sconfitta bensì un nuovo inizio. Come fossero le prime parole di un libro nuovo tutto da scrivere. Ci ha insegnato anche che credere nei propri sogni è più forte di ogni tipo di avversità, anche della malattia. Che bisogna sempre lottare, con tenacia, coraggio, avendo sempre però rispetto per l’avversario".

All’annuncio della dipartita del Cavaliere, Romizi ha iniziato a ricevere tantissimi messaggi di cordoglio: "Non solo da parte di tutta la nostra comunità di Forza Italia - spiega - , ma anche da persone che provengono da altre culture politiche e con diverse sensibilità. Hanno voluto riconoscere in lui un protagonista straordinario della politica che ha segnato un’epoca".

E sul social ribadisce: "Silvio Berlusconi era una persona generosa ed entusiasta della vita, un uomo sensibile e dal cuore grande come testimoniato dalla sua sincera e partecipe vicinanza che ci ha manifestato quando è venuta a mancare la nostra amata Laura".

Il sindaco, con la voce spezzata dall’emozione, continua: "La reazione che si ha in questi casi, almeno per me è stato così, è di recuperare alla memoria diversi momenti d’incontro e confronto con il Presidente. Sono riemersi tanti aneddoti che certamente custodirò nel tempo. Da qui l’esigenza di condividerli con le persone con cui ho iniziato questa esperienza, quelli che all'epoca erano i giovani e che con lui iniziarono, vivendo poi tutte le diverse fasi del nostro partito".

Romizi conclude scrivendo: "La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia molto più di un vuoto. Ci mette al cospetto di una nuova fase storica e politica che dovremo affrontare con responsabilità e coraggio".