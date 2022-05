Elezioni amministrative del 12 giugno a Monteleone di Spoleto e Poggiodomo: come si vota e le schede elettorali

Monteleone di Spoleto e Poggiodomo, due borghi meravigliosi della provincia di Perugia, non superato i 600 abitanti in sue. Ma nonostante questo in entambi i comuni la competizione elettorale del 12 giugno è vera e agguerrita: in entrambi i comuni si sono candidati due aspiranti sindaci con altrettante liste. Chi prende un voto di più vince il governo del borgo.

COME SI VOTA

Si può tracciare un segno sul nominativo del candidato sindaco o sul simbolo della lista collegata al candidato sindaco, o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato: in ogni caso, il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco collegato.

LA SCHEDA ELETTORALE