Fratelli d'Italia, cambio al vertice in Umbria: Giorgia Meloni nomina Emanuele Prisco nuovo coordinatore regionale

"Sono onorato della fiducia che Giorgia Meloni mi ha rinnovato nominandomi nuovamente alla guida del partito in Umbria". Emanuele Prisco, sottosegretario all'Interno, è il nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia in Umbria.

"In bocca al lupo all’amico senatore Franco Zaffini - scrive Prisco su Facebook - , nominato responsabile nazionale del Dipartimento PA ed Affari regionali del Partito, per il nuovo prestigioso incarico. Lo ringrazio per il lavoro svolto fino ad oggi come coordinatore regionale. Sono legato a Franco da anni di amicizia e stima politica e il suo aiuto sarà utile e prezioso come lo fu quando ho ricoperto questo incarico nei primi anni dell’avventura di Fratelli d’Italia. La comunità politica di Fratelli d'Italia in Umbria è composta da tanti appassionati militanti, amministratori e dirigenti di spiccata qualità, che saranno determinanti nella prossima delicata stagione per il centrodestra umbro".