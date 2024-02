Foligno, Mauro Masciotti si candida a sindaco e si dimette da direttore della Caritas

Mauro Masciotti è ufficialmente candidato per il centrosinistra alle elezioni comunali di giugno come sindaco di Foligno. Masciotti si è dimesso da direttore della Caritas e da diacono. Il vescovo di Foligno, Domenico Sorrentino, spiega una nota della Diocesi, "ha ricevuto e accettato le dimissioni del direttore della Caritas Diocesana, diacono Mauro Masciotti e di tutte le responsabilità diocesane e ricoperte dallo stesso anche in ambito regionale, in considerazione della sua candidatura alle prossime elezioni Amministrative 2024. A ciò, si aggiunge la sospensione dal ministero diaconale. Per doverosa opportunità, le dimissioni dagli incarichi e la relativa sospensione dal Diaconato sono immediatamente esecutive", si legge nella nota.

Il vescovo, prosegue la Diocesi, specifica che "La Chiesa non ha un suo partito. Quando dei cattolici formano partiti essi non sono mai espressione ufficiale della Chiesa e si qualificano in base alle scelte di quanti vi aderiscono in coerenza con la loro ispirazione cristiana: il che permette anche una pluralità di espressioni e di presenze politiche dei cattolici, ma sempre assicurando, nei programmi e nei rapporti con le formazioni partitiche di appartenenza, senza cedimenti e a voce alta, la loro coerenza con i valori evangelici e il magistero della Chiesa".

E ancora. "È ferma convinzione che la politica è un’alta forma di carità. La Chiesa di Foligno, quindi, invita i suoi figli, uomini e donne, soprattutto i giovani a rispondere a questa speciale vocazione e, come per tutte le missioni, le sostiene“irrorando la comune carità solo con il silenzio orante".