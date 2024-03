Elezioni, "Avanti, con Margherita Scoccia il futuro non si fermerà": inaugurata la sede di Perugia Civica

I primi a dichiarare l'appoggio alla candidatura a sindaco di Margherita Scoccia, i primi a far sbocciare una margherita sui propri manifesti. I primi ad inaugurare la sede elettorale della lista. Perugia civica per Margherita Scoccia riunisce in via Settevalli le anime civiche del centrodestra, figure di diverse estrazioni e sensibilità che si riuniscono intorno al progetto moderato che ha già dato il suo contributo nell'attuale mandato dell'uscente Andrea Romizi. "Avanti Perugia, il futuro non si fermerà con Margherita Scoccia" chiosa Nilo Arcudi che della lista è il deus ex machina, come è stato definito.

"Avete battuto tutti sul tempo" scherza la candidata del centrodestra, che parla a braccio e ringrazia per la partecipazione che in questo pomeriggio di marzo si registra nella sede. "Questa lista - sottolinea - rappresenta le tante anime della città e della società civile". Poi ricorda il fatto e il da fare: "Gli ultimi cinque anni sono stati anni molto strani" ricorda elencando covid, crisi energetica e guerre, "ma posso dire che abbiamo ricostruito le fondamenta della casa di tutti che non era poi così ben messa" in riferimento al pre Romizi. "Abbiamo fatto con poco. È vero, non abbiamo fatto tutto, non tutto al 100% ma abbiamo posto delle basi solide per il futuro".

E nel dare appuntamento a domenica 24, quando è prevista la presentazione della candidatura, ricorda un'altra data: il 21 marzo, giornata nazionale contro le mafie, in cui inizierà la demolizione dei palazzi di Ponte San Giovanni, sequestrati nel corso di una famosa indagine contro la criminalità organizzata: "Un momento molto significativo".