Elezioni, "Noi per l'Italia" chiede parità: "Da Terni una lezione sui rapporti di forza"

Le vicende elettorali ternane devo essere di stimolo per il centro destra e di insegnamento. Lo dice il segretario regionale dell’Umbria di “Noi per l’Italia”, l’avvocato Gianni Dionigi.

“Nel fare gli auguri di buon lavoro al sindaco di Terni Stefano Bandecchi al vice sindaco Corridore e alla neo giunta mi preme sottolineare che: c'è una situazione fluida ed inedita politicamente – afferma Dionigi - È maggiormente inconcepibile che alcuni partiti in forza di un risultato ottenuto precedentemente - e che non è detto che venga confermato - si ritengono titolati in diritto di decidere sulle candidature locali senza consultarsi con tutti gli alleati. Il nostro partito è il più piccolo della coalizione di centro destra, ma chiediamo ed esigiamo di essere considerati alla stessa stregua dei partiti maggiori e ciò nell'interesse di tutti i partecipanti alla coalizione”.

Un monito, ma anche un’indicazione per la prossima tornata elettorale che riguarderà Palazzo Donini e anche Palazzo dei Priori. “Alle prossime elezioni i rapporti di forza interni alla coalizione potrebbero mutare ma il principio è e rimane lo stesso: pari dignità – prosegue Dionigi - Per le prossime elezioni regionali il criterio deve essere il medesimo. Chi si candida deve prospettare in tempo la propria disponibilità e occorre che venga fatto con congruo anticipo rispetto alla scadenza elettorale ed i partiti della coalizione debbono poterne discutere apertamente e pubblicamente ossia nella massima trasparenza”.