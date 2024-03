Elezioni a Perugia, la Cgil 'chiama' i candidati: "Vogliamo impegni precisi sui consultori, adesso"

La Cgil mette sul tavolo della campagna elettorale per le elezioni comunali di Perugia la questione consultori e "chiama" tutti i candidati chiedendo "impegni precisi".

Per il sindaco "nel 1990 la città aveva 9 consultori aperti, ora ne sono rimasti solo due. Un grave depotenziamento di un servizio pubblico fondamentale, soprattutto per le giovani generazioni e le donne". E ancora: "Lo scorso gennaio - ricorda il sindacato - è stato chiuso lo “storico” consultorio di via 14 Settembre e a breve lo sarà anche quello di Madonna Alta, per essere trasferito temporaneamente nel distretto di Ellera".

Per la Cgil "i consultori a Perugia sono tra le prime vittime dei tagli alla sanità pubblica territoriale" e questa è "una scelta politica e non un destino inevitabile che rimarca il ruolo del sindaco o della sindaca, in quanto responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio".

Quindi, conclude il sindacato, "chiediamo ora impegni chiari e precisi a chi si candida a governare la città, impegni sulla tutela del servizio sanitario pubblico e in particolare del servizio consultoriale. Un servizio fondamentale per una consapevole gestione dell'affettività, delle relazioni, della sessualità e anche per contrastare la cultura della violenza contro le donne".