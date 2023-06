Silvio Berlusconi è morto oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, malato di leucemia, si è spento a 86 anni.

Berlusconi si trovava in ospedale per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo. In precedenza, ad aprile, l'ex presidente del Consiglio Berlusconi era stato ricoverato dodici giorni in terapia intensiva al San Raffaele, per poi essere spostato in un reparto ordinario da cui è stato dimesso il 19 maggio.

È morto Silvio Berlusconi, il cordoglio dell'Umbria

"Apprendo con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi a cui ero legata da un sincero rapporto. Berlusconi ha segnato un’intera epoca politica ed è stato il traino per tutto il centrodestra di Governo. Alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia vanno le mie più sentite condoglianze", scrive su Facebook la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Anche il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ricorda il Cavaliere: "Dovete sempre avere il sole in tasca e tirarlo fuori al momento giusto, per donarlo, con un sorriso, a tutte le persone con cui venite in contatto e prima di tutto ai vostri cari, alla vostra famiglia, a chi collabora con voi. Questa è una regola di vita, di generosità...” Queste parole pronunciate da Silvio Berlusconi durante un congresso nazionale dei giovani di Forza Italia non le ho mai dimenticate. “Questa regola di vita”, è stato forse il segreto del suo successo. Silvio Berlusconi non è stato solo un politico, Silvio Berlusconi è stato un rivoluzionario. Un promotore di cambiamenti. Un visionario capace di lasciare il segno nei diversi contesti in cui è diventato protagonista. Prima, grande imprenditore nel campo dell’edilizia. Poi, padre fondatore di una nuova televisione. Si può dire che c’è un pre e un post Berlusconi in tv. Comunicatore straordinario. Unico anche quando ha investito nel calcio, diventando il presidente italiano più vincente di sempre. Ha portato innovazione in ogni ambito. E poi il Berlusconi politico. Fondatore di quello che oggi è il centrodestra. Fautore di una nuova stagione politica ispirata a valori liberali, riformisti ed europeisti. Ha portato la sua leadership tra le persone segnando la strada a un nuovo modo di fare politica. Il lascito del Presidente è enorme. Ci ha più volte dimostrato che ogni caduta non deve mai rappresentare una sconfitta bensì un nuovo inizio. Come fossero le prime parole di un libro nuovo tutto da scrivere. Ci ha insegnato anche che credere nei propri sogni è più forte di ogni tipo di avversità, anche della malattia. Che bisogna sempre lottare, con tenacia, coraggio, avendo sempre però rispetto per l’avversario. Silvio Berlusconi era una persona generosa ed entusiasta della vita, un uomo sensibile e dal cuore grande come testimoniato dalla sua sincera e partecipe vicinanza che ci ha manifestato quando è venuta a mancare la nostra amata Laura. La scomparsa di Silvio Berlusconi lascia molto più di un vuoto. Ci mette al cospetto di una nuova fase storica e politica che dovremo affrontare con responsabilità e coraggio".

Per Marco Squarta, presidente del consiglio regionale dell'Umbria, "se ne va uno dei più grandi imprenditori italiani, un politico che ha fatto la storia del nostro Paese cambiandone, nel bene e nel male, i linguaggi, le suggestioni, i tempi e i modi. Silvio Berlusconi è stato un innovatore, un uomo instancabile, un visionario che capiva prima di tutti gli altri i mutamenti della società e che per questo, prima di tutti gli altri, sapeva dare risposte. Se ne va l'energia infinita di chi pensa di avere sempre un domani all'orizzonte, di chi non abbandona la partita finchè c'è un tavolo su cui giocare. Una figura controversa, amata e odiata, come tutti i grandi leader, ma capace di sopportare attacchi ignobili, persecuzioni giudiziarie, voltafaccia clamorosi e voltagabbana irresponsabili. Tutto sempre con il sorriso del prestigiatore, del matador immortale. Una vita tirata ai limiti ogni giorno, vissuta al massimo delle umane possibilità, con una lucidità e un entusiasmo figli di quella voglia di arrivare che solo i folli conservano fino alla fine. Addio Silvio, con te se ne vanno i sogni di riscatto di tanti di noi, i venti del cambiamento che abbiamo visto attraverso le tue traversate storiche, le passioni giovanili legate a una politica che è soprattutto abnegazione e impegno totale. Non sempre ti ho amato e ti ho anche a volte giudicato. Ma come in tutte le grandi famiglie, conservo per te quell'affetto garbato di chi sa di avere davanti un pezzo di storia immortale. E la storia oggi, ancora una volta, si inchina e cala il cappello".

Uno tra i primi messaggi per la morte di Silvio Berlusconi arriva dal sindaco di terni, Stefano Bandecchi, via Instagram: “Sei stato un maestro e una guida per me”. In una nota, Bandecchi poi sottolinea di apprendere “con estrema tristezza della morte di Silvio Berlusconi. Oggi la nostra nazione perde un grande uomo. Berlusconi è stato per me un maestro importante che ha sempre avuto la mia più profonda stima. Quello che sento oggi, e così tutto il Paese, è un vuoto difficile da colmare”.

“Addio al Presidente Berlusconi, un grande uomo che ha fatto la Storia - scrive il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco - . La sua determinazione, eleganza e umanità restano come perno per il centrodestra che ha costruito e sempre difeso in nome della libertà. Un innovatore in politica, nella comunicazione e nello sport. Tutti noi gli dobbiamo molto. Un abbraccio commosso alla sua famiglia e agli amici di Forza Italia”.

"La notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi ci riempie di tristezza: si chiude una pagina politica e storica per il nostro Paese". Così Eleonora Pace e Marco Squarta, a nome del gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia. "Con la sua discesa in campo Berlusconi aprì una stagione politica che portò fermento e protagonismo in tutta Italia. Prima con Forza Italia, poi con le altre forze del centrodestra, da imprenditore, da politico e in tutti i settori in cui si è cimentato, Berlusconi ha dato sempre prova di visione politica e di saper interpretare al meglio sia il momento attuale, che il prossimo futuro. Tutte doti rare e riconosciute anche da chi era politicamente avverso al suo credo. A nome del gruppo consiliare esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia".