NOMINE & POLTRONE Fratelli d'Italia "rilancia" il circolo di Assisi: ecco il nuovo coordinatore di circolo

I vertici provinciali di Fratelli d'Italia hanno nominato il nuovo coordinatore per Assisi: è Michele Leonelli, di Palazzo di Assisi, avvocato. La nomina è stata ribadita da Emanuele Prisco, Coordinatore provinciale di Perugia e Deputato del partito del leader Gorgia Meloni. "In vista delle impegnative sfide che attendono Fratelli d’Italia e consapevole della necessità di lanciare un segnale forte, partendo da Assisi, il Partito ha deciso di puntare su Leonelli, che sarà affiancata da un Direttivo di giovani e persone dalla lunga militanza. Un ringraziamento da parte mia e del Partito - scrive ancora Prisco - va ai Coordinatori uscenti Federico Calzolari e Moreno Fortini ed ai Dirigenti locali per il lavoro svolto e gli ottimi risultati raggiunti in questi anni. Fratelli d'Italia ambisce a diventare il partito di riferimento del centrodestra grazie alla costante attenzione verso le problematiche cittadine ed alla vicinanza a persone e imprese. Crediamo che ad Assisi ci siano tutti gli ingredienti giusti per valorizzare il lavoro e l'impegno che Fratelli d’Italia ha profuso da anni nel territorio".