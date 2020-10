Coronavirus, il centrosinistra all'attacco del Governo regionale: "Inadeguati a gestire pandemia"

Nuovo duro attacco, a partiti unificati, da parte dell'opposizione regionale di centrosinistra sulla gestione sanitaria in particolare per fronteggiare la pandemia di Covid. Dal Pd passando per i civici di Fora fino ad arrivare al Movimento 5 Stelle il giudizio è il seguente: "Governo regionale inadeguato per le scelte e le modalità attuate nell’affrontare la crisi sanitaria da Covid-19".

Per il centrosinistra le scelte effettuate dal centrodestra sono spiegate come funzionali alla “riduzione dei servizi sanitari pubblici a vantaggio del sistema privato”. Nel documento si punta il dito su “ritardi e mancato potenziamento del servizio sanitario regionale”, sul fatto che non è stato “ancora approvato il piano sanitario regionale” e che non è stata attuata l’auspicabile “integrazione tra le aziende ospedaliere”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I gruppi di minoranza denunciano poi “la messa in discussione della medicina territoriale e della rete ospedaliera dell’emergenza urgenza”. Oltre a ciò si rileva che il numero delle terapie intensive è “rimasto pressoché invariato, l’ospedale da campo non sarà realizzato in tempi utili, sulle lunghe liste d’attesa si registrano forti disagi per i tamponi drive-in e il piano pandemico non è stato ancora aggiornato”.