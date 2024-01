Cartelloni elettorali pericolosi e malridotti: Borghesi e Zuccherini del Pd aspettano risposte dall’assessore Numerini

In un comunicato stampa, i consiglieri comunali del Partito Democratico Erika Borghesi e Francesco Zuccherini esprimono la loro preoccupazione per la situazione dei cartelloni elettorali che ancora occupano gli spazi pubblici di Perugia.

Come riportato nella nota si tratta di cartelloni relativi alle elezioni politiche del 2022, che non sono stati rimossi dopo il voto, e che ora rappresentano un pericolo per la sicurezza e un segno di abbandono e incuria.

I consiglieri ricordano di aver sollecitato più volte l’intervento dell’assessore Numerini, presentando anche un’interrogazione in Consiglio Comunale, ma di non aver ricevuto risposte soddisfacenti.

Spiegano i consiglieri: “È vero che ci stiamo avvicinando a un’altra tornata elettorale, ma sappiamo bene che gli spazi previsti per le elezioni amministrative sono diversi rispetto agli attuali, quindi i pannelli dovranno essere comunque tolti.

E ancora: “Evidentemente il buon governo del territorio viene solo enunciato, ma la realtà è molto diversa. In nessuna città italiana i cartelloni elettorali per le politiche svolte nel 2022 sono ancora esposti, solo Perugia ha questo triste primato” hanno concluso Borghesi e Zuccherini.